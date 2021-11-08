11/8 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

2021/11/08 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月8日）開獎的第110000267期今彩539、第110000089期威力彩、第110000267期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第110000089期威力彩中獎號碼為「第一區：06、08、18、22、30、33，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共29注中獎，每注可得2萬元；伍獎共176注中獎，每注可得4000元；陸獎共1486注中獎，每注可得800元；柒獎共2355注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2936注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9033注中獎，每注可得100元；普獎共2萬8842注中獎，每注可得100元。

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第110000089期38樂合彩中獎號碼為「06、08、18、22、30、33」，五合共2注中獎，每注可得115萬元；四合共12注中獎，每注可得6萬7500元；三合共57注中獎，每注可得5750元；二合共1962注中獎，每注可得750元。

第110000267期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、06、07、11、12、16、18、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共119注中獎，每注可得500元；肆獎共1336注中獎，每注可得100元。

第110000267期今彩539中獎號碼為「06、13、15、18、26」，頭獎摃龜；貳獎共194注中獎，每注可得2萬元；參獎共6902注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3051注中獎，每注可得50元。

第110000267期39樂合彩中獎號碼為「06、13、15、18、26」，四合共14注中獎，每注可得21萬2500元；三合共248注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8940注中獎，每注可得1125元。

第110000267期3星彩中獎號碼為「865」，正彩共26注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000267期4星彩中獎號碼為「5507」，正彩共15注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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