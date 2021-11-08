防患未然！ 桃園消防局複合式大樓夜間搶救演練超逼真

桃園市消防局第四大隊今晚9點在復旦消防分隊轄區通營帝國大樓進行夜間搶救演練，過程逼真。（記者李容萍攝）

2021/11/08 22:38

〔記者李容萍／桃園報導〕防患未然！桃園市消防局第四大隊今（8日）晚9點在復旦消防分隊轄區通營帝國大樓進行夜間搶救演練，根據近幾年消防署統計，火警成災時段多為夜間，為求貼近實際救災情境，將例行消防演練改在晚上舉辦，期能強化消防人員火場搶救效能及救災緊急應變措施，此次演練共出動15輛消防救災車輛，共動員消防、義消60位，並協調平鎮警分局派員至現場配合交管，使演習順利進行，過程逼真。

平鎮區通營帝國大樓屬高層複合式建築物，其1樓為賣場，其他樓層有出租套房、商辦、宗教團體及酒店等，平時均配合落實消防安全檢查，相關安檢設備系統作動正常；相關演練除了針對消防人員於複合式建物發生火災搶救演練，同時對民眾進行疏散演練及避難觀念宣導。

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演練現場由第四大隊大隊長郭百倫擔任現場指揮官，進行救災戰術指揮及現場人員車輛調配，由於夜間救災視野不佳，且民眾多處於睡眠當中，人員搜救上困難度提升，實屬考驗消防員的經驗判斷與戰技能力。

郭百倫表示，為維護平鎮區居民生命、財產安全，此次演練選擇夜間舉辦，盼能更貼近實際救災之情況，我們除了持續精進消防同仁災害現場搶救及應變能力，以保障居民及消防同仁自身安全外，更呼籲市民能有「小火快跑，濃煙關門」等正確的防火避難知識，並自主安裝住警器，才是最好的自保之道。

桃園市消防局第四大隊今晚9點在復旦消防分隊轄區通營帝國大樓進行夜間搶救演練，過程逼真。（記者李容萍攝）

桃園市消防局第四大隊今晚9點在復旦消防分隊轄區通營帝國大樓進行夜間搶救演練，過程逼真。（記者李容萍攝）

桃園市消防局第四大隊今晚9點進行夜間搶救演練，圖為現場緊急救護作業。（記者李容萍攝）

桃園市消防局第四大隊今晚9點進行夜間搶救演練，圖為現場兵推。（記者李容萍攝）

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