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    收房租才驚見房客陳屍 桃園房東：曾提到「剛打完疫苗身體不適…」

    桃園房東收房租驚見房客陳屍出租套房，由中壢警分局報請桃園地檢署相驗。（記者李容萍攝）

    桃園房東收房租驚見房客陳屍出租套房，由中壢警分局報請桃園地檢署相驗。（記者李容萍攝）

    2021/11/08 19:46

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市42歲邱姓房客陳屍在中壢區信陽街的出租套房內，5日傍晚何姓房東前往收房租時，發現電話沒人接，突想起本月1日邱男曾提及打了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗後身體不適，驚覺有異，立刻以備用鑰匙打開房門，發現邱男躺在床上已經明顯無生命跡象，立刻報案由中壢警分局報請桃園地檢署相驗。

    據了解，邱男是上月26日有施打BNT疫苗，邱男的父親接獲通知悲痛不已，並懷疑兒子的死因是否跟施打疫苗有關，桃園地檢署已排定下週一（15日）解剖遺體，確切死因仍有待釐清。

    何姓房東向警方表示，1日傍晚曾跟邱男相遇，當時看到邱男精神不佳、身體不適，邱男回應上月26日時有施打BNT疫苗，猜測可能是打疫苗使他身體疲憊，孰料，何男本月5日傍晚前往邱男租屋處收租時，發現邱男手機無法接通，突然想到邱男曾說過身體不適，因此立刻拿出鑰匙打開房門，入眼的就是邱男躺在床上，且顯已無生命跡象。

    何姓房東報警後，警方鑑識人員到場後發現邱男面部朝上、四肢僵硬，現場並未發現遺書及遭侵入破壞或有打鬥痕跡，由於邱男已明顯死亡多時，並未送醫。

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