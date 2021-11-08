「大蔥鴨」深夜逛街，3警你追我趕「抱緊」帶返瞭解案情。（本報合成）

2021/11/08 16:43

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第二分局永興派所5日凌晨3時許接獲民眾報案，一隻鴨子在馬路上逛大街，擔心來往行駛車輛因為深夜視線昏暗，恐發生意外導致人員受傷，幸好派出所就在不遠處，3名員警趕往現場，一陣人仰馬翻的追逐後終將鴨子「逮捕」，並帶返所瞭解案情，最後幸有愛鴨人士認養，溫馨收場。

當天凌晨，這隻褐色菜鴨在北區太原路、永興街口附近逛大街，永興所警員邱程煜到場時，鴨子正在左顧右盼悠閒散步，他與另兩名同事許銘甫、孫丞佑決定先尾隨在後再伺機捕捉，不料牠可不是省油的燈，當場玩起你追我跑的遊戲，讓員警人仰馬翻，深怕活潑的鴨子被來往車輛撞傷。

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而只抓過寶可夢手遊「大蔥鴨」、「可達鴨」的邱員，從來沒抓過活生生的鴨子，只好硬著頭皮伸長手一抓「抱緊」處理，先將鴨子帶回派出所安置，由於邱員本身有養狗，非常喜愛小動物，立即在臉書社團「臺中寵物走失、拾獲、認養專區」PO協尋文章。

但等了一整晚無人出面認領，經詢問市政府農業局畜牧科相關規定，若是鴨子無人認領，該單位會將家禽帶回，請有意願的畜牧場收養，而若是民眾有認養意願，也可以將鴨子帶回家飼養，一名許姓民眾看到社團文章，立即詢問是否能認養，表示自己也是「鴨友」，希望能將鴨子帶回，給鴨子一個溫暖的家。

分局長陳家銘呼籲，動物在道路奔走、若導致民眾發生事故，飼主恐怕要負擔過失傷害的責任，呼籲民眾務必妥善看管家中飼養的動物，而民眾若拾獲動物也可撥打相關單位電話詢問安置問題。

3名員警趕往現場，一陣你追我跑後終將鴨子「逮捕」。（記者許國楨翻攝）

只抓過寶可夢手遊「大蔥鴨」、「可達鴨」的邱員，第一次抓活生生的鴨子。（記者許國楨翻攝）

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