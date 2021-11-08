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    首頁　>　社會

    南投仁愛再生山瀑布溪谷尋獲男性遺體 研判是失蹤山友

    Petr Novotny在海拔約1600公尺的溪谷水潭巨石旁，發現1具男性遺體，研判即是雙十連假攀登再生山至能高山失蹤近月的宜蘭縣楊姓山友。（圖由Petr Novotny提供）

    Petr Novotny在海拔約1600公尺的溪谷水潭巨石旁，發現1具男性遺體，研判即是雙十連假攀登再生山至能高山失蹤近月的宜蘭縣楊姓山友。（圖由Petr Novotny提供）

    2021/11/08 13:38

    〔記者佟振國／南投報導〕遺憾！宜蘭縣楊姓男子利用雙十節連假獨攀南投縣仁愛鄉再生山至能高山，卻逾時未歸失聯，家屬心急如焚，有「跑山獸」之稱的捷克籍Petr Novotny期間陸續上山搜尋，今天上午在海拔約1600多公尺的一處險峻溪谷深潭附近尋獲1具男性遺體，研判應是失聯近月的楊姓男子，1條寶貴生命就此逝去，令Petr相當難過，後續將由檢警進一步相驗處理。

    據了解，楊姓男子上月9日攀登仁愛鄉再生山至能高山，原訂11日下山返家，但逾時未歸，家屬也無法聯繫上他，隔天即報案協尋，消防人員在廬山溫泉後方的馬赫坡登山口找到楊男的白色轎車，除了消防搜救人員入山搜尋，家屬也在臉書登山社團PO文懸賞30萬元，請山友幫忙搜尋，希望儘快把人找到，但連日來仍音訊全無。

    來自捷克的登山好手「跑山獸」Petr Novotny多次參與山難搜救，這段期間也陸續上山搜尋，在海拔約1600公尺的一處溪谷水潭巨石旁尋獲1具男性的遺體，研判應是登山失聯近月的楊男，由於現場十分險峻難行，獨自搜救的Petr則是記錄座標位置，通報消防、警方進一步接手處理，並確認罹難者的身分。

    Petr的妻子羅勃．依婉指出，近1個月來Petr陸續上山搜索楊男的蹤跡，找到楊男的地點已經偏離原本的登山路線，而且現場必須透過繩索才能下降，可能當時正逢圓規颱風外圍環流，高山風強雨驟，而導致意外發生，寶貴生命就此逝去，讓Petr相當難過，也呼籲真的更要重視山林教育。

    尋獲遺體的溪谷十分險峻難行。（圖由Petr Novotny提供）

    尋獲遺體的溪谷十分險峻難行。（圖由Petr Novotny提供）

    圓規颱風過後近1個月，山區的水量仍大，溪谷也潛藏危機。（圖由Petr Novotny提供）

    圓規颱風過後近1個月，山區的水量仍大，溪谷也潛藏危機。（圖由Petr Novotny提供）

    圓規颱風外圍環流的威力驚人，風強雨驟，溪谷有許多的枯倒木。（圖由Petr Novotny提供）

    圓規颱風外圍環流的威力驚人，風強雨驟，溪谷有許多的枯倒木。（圖由Petr Novotny提供）

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