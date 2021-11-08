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    驚險84分鐘！貨車撞高架護欄 車頭倒頭栽、運將變空中「黑人」

    雲梯車緩緩靠近車頭，救受困車內的駕駛。（圖由警方提供）

    雲梯車緩緩靠近車頭，救受困車內的駕駛。（圖由警方提供）

    2021/11/08 11:43

    〔記者張聰秋／彰化報導〕今天上午國道1號彰化系統交流道匝道出入口，發生一起滿載飼料的大貨車，行經危險的轉彎路段，突然失控，疑似自撞高駕護欄，重力撞牆瞬間，車體幾乎攔腰斷成兩截，車身卡護欄，車頭應聲倒頭吊掛水泥護欄，懸在半空中，42歲謝姓駕駛卡在駕駛座動彈不得，全身也被貨車外洩的黑油沾污，全臉像塗上黑漆，成了「黑人」，警方出動拖吊車結合消防人員出動雲梯車，上下聯手，破壞車門，才救出駕駛送醫治療。

    意外在今天清晨6點38分發生，駕駛在8點2分被救出，送往彰基治療，院方表示，謝姓男子（42歲）由救護車送來醫院急救時，全身佈滿黑油漬，頸部挫傷、右踝骨折、左肘手右膝右小腿擦傷，生命徵象穩定，目前密切觀察中。

    彰化縣消防局第一大隊副大隊長黃琮祺指出，當時，駕駛卡在車頭，車頭又吊掛半空，情況十分危急，彰化縣消防局出動12台車輛、28個人員，請求台中市消防局派車派人支援，最後動用雲梯車，由消防人員靠近破壞車門，駕駛自行爬出車外坐上雲梯車，救回國1平面道路，而卡在高架橋旁的車身，則由警方調派拖吊車輛拖去受損的車身和吊起車頭。

    這起車禍事故造成國1彰化路段193KM路段嚴重回堵，車陣塞堵到過大肚溪鳥日路段，車輛一度定點不動，長達1個小時，不少用路人因此上班遲到，卻也莫可奈何。

    國道三隊表示，事故現場已在今天上午10點20分排除，全線恢復通車，車禍原因仍待調查釐清。

    駕駛全身被貨車外洩的黑油沾污，卡在車內84分鐘救出送醫，過程驚險萬分。（圖由民眾提供）

    駕駛全身被貨車外洩的黑油沾污，卡在車內84分鐘救出送醫，過程驚險萬分。（圖由民眾提供）

    駕駛卡在吊在半空的車頭，消防人員和警方合力高空丶地面，出動雲梯車救人。（圖由警方提供）

    駕駛卡在吊在半空的車頭，消防人員和警方合力高空丶地面，出動雲梯車救人。（圖由警方提供）

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