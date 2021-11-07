雙北民眾搭捷運 平均每天都有人弄丟隨身物品

警方協助杜女找回物品。（記者王冠仁翻攝）

2021/11/07 18:09

〔記者王冠仁／台北報導〕住在雙北地區的民眾，食衣住行幾乎都離不開捷運系統，但不少民眾搭捷運時，經常因為一時疏忽、趕時間，在匆忙之間忘了隨身物品。根據捷運警察隊統計，今年1至9月期間，警方共受理499件捷運系統內的遺失物案，平均每天都有1.8件發生。

捷警隊說，雙北地區的捷運系統，每天幾乎都有200萬人次進出，民眾最常遺失的物品包括雨傘、手機、伴手禮、餐盒、甚或隨身大行李箱等。

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像是日前有一名越南籍杜姓女移工向捷警隊求助，她在淡水站上車、北投站下車，但她下車後發現自己的紫色手提袋及咖啡色錢包遺落在車廂內。由於她錢包內財物放有平時零用金，她獨自一人離鄉背井、相當自責難過。幸虧捷警隊員調閱監視器釐清搭乘車次車號，沿淡水線逐站詢問，在20分鐘內於大安站尋獲。

捷警隊呼籲，民眾離開月台、車廂、廁所前，先檢查隨身物品以免遺失，萬一發生物品遺失，詳細回想搭乘路線與時間點，提供警方確切之查察線索，搭配捷運站的監視器系統，尋回遺失物的機率將大大提升。此外，台北捷運公司也設有捷運遺失物中心，民眾若有遺失物可撥打客服中心專線02-21812345求助。

警方統計今年來的遺失物件數。（記者王冠仁翻攝）

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