為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    雙北民眾搭捷運 平均每天都有人弄丟隨身物品

    警方協助杜女找回物品。（記者王冠仁翻攝）

    警方協助杜女找回物品。（記者王冠仁翻攝）

    2021/11/07 18:09

    〔記者王冠仁／台北報導〕住在雙北地區的民眾，食衣住行幾乎都離不開捷運系統，但不少民眾搭捷運時，經常因為一時疏忽、趕時間，在匆忙之間忘了隨身物品。根據捷運警察隊統計，今年1至9月期間，警方共受理499件捷運系統內的遺失物案，平均每天都有1.8件發生。

    捷警隊說，雙北地區的捷運系統，每天幾乎都有200萬人次進出，民眾最常遺失的物品包括雨傘、手機、伴手禮、餐盒、甚或隨身大行李箱等。

    像是日前有一名越南籍杜姓女移工向捷警隊求助，她在淡水站上車、北投站下車，但她下車後發現自己的紫色手提袋及咖啡色錢包遺落在車廂內。由於她錢包內財物放有平時零用金，她獨自一人離鄉背井、相當自責難過。幸虧捷警隊員調閱監視器釐清搭乘車次車號，沿淡水線逐站詢問，在20分鐘內於大安站尋獲。

    捷警隊呼籲，民眾離開月台、車廂、廁所前，先檢查隨身物品以免遺失，萬一發生物品遺失，詳細回想搭乘路線與時間點，提供警方確切之查察線索，搭配捷運站的監視器系統，尋回遺失物的機率將大大提升。此外，台北捷運公司也設有捷運遺失物中心，民眾若有遺失物可撥打客服中心專線02-21812345求助。

    警方統計今年來的遺失物件數。（記者王冠仁翻攝）

    警方統計今年來的遺失物件數。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北捷遺失物1年30萬件！3年未認領悠遊卡餘額1600萬 處理方式曝光
    2020/09/05 18:22

    北捷遺失物1年30萬件！3年未認領悠遊卡餘額1600萬 處理方式曝光
    北捷遺失物超奇妙 竟有觀音與關公神像
    2016/10/14 09:47

    北捷遺失物超奇妙 竟有觀音與關公神像

    秋冬不胖反瘦關鍵！葉家妤靠這兩顆
    接獲皮夾失物 捷運站務員侵占萬元
    2016/03/26 06:00

    接獲皮夾失物 捷運站務員侵占萬元
    搭捷運掉錢卻找不回來？ 可能全進「她」口袋
    2015/10/21 12:01

    搭捷運掉錢卻找不回來？ 可能全進「她」口袋

    台中建商大舉西進 海線成購屋甜區
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播