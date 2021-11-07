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    首頁　>　社會

    搭客運伸狼爪摸大腿、手肘碰私密處 色男判5月

    基隆地院近日審結，認定林男觸犯強制猥褻罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定林男觸犯強制猥褻罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    2021/11/07 09:48

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓男子今年3月6日中午搭乘客運前台北時，坐在女子小惠（化名）旁邊。林男見坐在靠窗的小惠座位狹小不易移動，竟用左手掌、手肘、手指放在她的右大腿，甚至用左手肘碰觸被害人的私密處。小惠下車時趕緊跟司機反應，並報警逮人。基隆地院近日審結，認定林男觸犯強制猥褻罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金。

    檢警調查，車輛行經國道1號高速公路八堵交流道附近路段時，林男見小惠坐在窗邊，呼救不易，竟大膽伸手猥褻她，藉以滿足性慾；被害女子因害怕在15至20分鐘的車程內不敢求救，直到車輛停到台北車站時，趕緊向駕駛員反映。

    林男到案後，承認有與小惠搭乘同一班客運前往台北，但一上車就在睡覺，因為車子搖晃才會不小心碰到對方的腿。

    被害女子則向法官表示，車子開始行駛時，林男就將手放在自己的大腿上，先是用手指摩蹭，接著就把手肘放在大腿上；最後更過分，對方將左手放到自己兩腿之間且持續抖動，並往上移動快碰到私密處。

    過程中有拍攝2段影片，對方的手勢不太一樣，一開始是手掌放在右大腿上，後來是他的整隻手，放在自己兩腿中間，最後用手肘碰觸私密處。過程中有撥開他的手1、2次，但對方仍不罷手，自己非常害怕。

    法官認為，2人互不相識，被害人應無甘冒誣告、偽證刑責構陷被告的動機，且依照被害人拍攝的照片顯示，有拍到林男左手掌小指彎曲處接觸並放置於被害人右大腿中段位置，其餘手指則以類似握拳狀態彎曲向內；還有左手肘處則接觸大腿內側、靠近被害人私密處部位影像。可見林男有以手掌、手指、手臂觸碰被害女子右大腿，且其左手肘關節部位已甚為接近被害人大腿間私密部位，與被害人於偵查及審判中證述相符。

    法官認定，林男行為已觸犯強制猥褻罪，判處他有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

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