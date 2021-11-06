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    防攻擊事件 北捷加強維安申請特警入駐

    台北捷運加強維安申請特警入駐。（記者劉慶侯翻攝）

    台北捷運加強維安申請特警入駐。（記者劉慶侯翻攝）

    2021/11/06 11:22

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北捷運警察隊鑑於最近日本東京電車發生無差別砍人事件，及台北捷運接連兩日發生乘客持刀事件，今日起啟動捷運維安專案勤務，向北市警察局保安警察大隊及刑事警察大隊特勤中隊申請反恐警力近30名，加強車廂巡邏及站體守望勤務，確保捷運秩序及防護旅客安全。

    台北捷運警察隊表示，自103年鄭捷案發生至今，已陸續增加警力至236人，每名警力出勤除原有攜行裝備（槍彈、無線電、警棍、警笛）外，均另配有電擊槍、防護型噴霧器等應勤裝備，於捷運系統營運時間內，規劃捷運車廂及站體巡邏、守望勤務，並會同雙北市轄區分局加強巡簽各轄捷運站內詢問處及月台層，力求有效維護捷運旅客安全與安定民心。

    如發生隨機殺人、恐攻等案件，捷警隊也訂有相關處理流程與通報機制，每年均會辦理多重災難模擬演練，近2年共辦理16次防爆裂物、防縱火、防隨機殺人等模擬演練，期能於案發時以最迅速精準的方式，將傷害降到最低，並鎖定逮捕犯嫌，維持社會安定。

    捷警隊表示，今後將持續與市府相關單位及所轄警察機關保持聯繫，針對疑似患有精神疾病等追蹤關懷個案落實橫向聯繫及通報，並協請台北捷運公司針對行為異常旅客，於進入捷運系統範圍時通報並加強監控。

    另捷警隊與警察局將在8日至10日辦理「情境模擬訓練」，邀集捷運公司及相關分局共同演練，參照日本地鐵發生的時事案例，擬定演練主題（車廂內持刀傷、意圖縱火、糾紛鬥毆等）進行訓練及綜合演練事宜，強化相關人員於案件發生時之應處能力。

    捷警隊表示，因應捷運車廂與場站的封閉性，捷警隊呼籲民眾搭乘捷運時，務必提高警覺，如遇暴力行為時，可利用隨身攜帶較大面積物品（背包或行李等）擋於胸腹前自保，若有帶雨傘亦可用來防禦歹徒，並立即按下車廂內對講機尋求站務人員協助即時通報警方處置，以維護自身安全。

    台北捷運車廂遇持刀事件SOP。（記者劉慶侯翻攝）

    台北捷運車廂遇持刀事件SOP。（記者劉慶侯翻攝）

    台北捷運警察隊申請反恐警力近30名，加強車廂巡邏及站體守望勤務。（記者劉慶侯翻攝）

    台北捷運警察隊申請反恐警力近30名，加強車廂巡邏及站體守望勤務。（記者劉慶侯翻攝）

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