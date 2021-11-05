新北黑幫殺黑幫1人身亡 檢起訴請求法官從重量刑

專案小組釐清上月10日新北市蘆洲發生的殺人案，起因於蘆洲竹聯幫育仁會與樹林掛等兩幫派間因租車糾紛，引發殺機；圖為死者同伴駕駛的賓士。（記者吳仁捷翻攝）

2021/11/05 16:45

〔記者吳政峰／台北報導〕竹聯幫蘆洲育仁會跟樹林黑幫租了一輛賓士車，因使用不慎而毀損，且只願賠6000元，引發樹林幫陳姓幫眾不滿，上月10日糾集林男等人前往尋仇，林男用指虎刀殺死育仁會的林姓幫眾，陳男則駕車撞爛對方的汽車。新北地檢署認為陳、林等4名樹林黑幫目無法紀，5日依殺人罪提起公訴，並請求新北地院「從重量刑」！

樹林幫的陳男認為，賓士車毀損加上逾期歸還費用應達20萬元，但育仁會只願賠6000元，擺明硬拗，上月10日凌晨2時許，糾集林男等3人，開車載著刀械與棍棒，前往育仁會幫眾集散的一間洗車店尋仇，未料裡面人數眾多，陳、林等4人擔心寡不敵眾，趕緊落跑。

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陳男的車子開到新北市蘆洲區五華街的一所菜市場前，被育仁會林姓幫眾騎車持棍棒攔下。樹林幫的林男見狀，戴上指虎刀下車反擊，一分鐘內連續刺殺多刀，造成對方不支倒地，鮮血直噴，當場失去生命跡象，送醫後確認是心臟與上腸繫膜動脈被刺穿。

育仁會其他幫眾隨後分乘兩輛車趕到支援，陳男見狀，加足馬力衝撞兩車，車上兩名幫眾則抄刀下車，砸爛對方擋風玻璃，隨即搭車揚長而去。

而後樹林幫得知出人命了，趕緊請另一名林姓幫眾協助藏匿，躲避追緝。警方則過濾沿路監視器與民眾提供的影像，找出兇嫌藏身處，持拘票前往逮人。

新北檢偵辦後，認為陳、林等4名樹林黑幫幫眾，涉犯殺人、聚眾鬥毆、藏匿人犯等罪，5日提起公訴。

新北檢指出，陳、林等4人僅因細故，即持刀械棍棒等兇器前往尋釁，又於道路上公然持刀械兇狠鬥毆、衝撞及毀損車輛，目無法紀，引起周遭目擊民眾恐慌，嚴重戕害社會治安及安寧。

新北檢批評，行兇的林男與死者無重大仇隙，竟下手猛狠，不到1分鐘內，猛力刺殺對方身體及雙手多次，視為刀殂魚肉，造成死者家屬因此面臨驟失親人悲痛，罪責甚深。

新北檢認為4名被告犯案後刻意藏匿，惡性重大，因此建請新北地院對從重量刑，以資懲罰。

專案小組釐清上月10日新北市蘆洲發生的殺人案，起因於蘆洲竹聯幫育仁會與樹林掛等兩幫派間因租車糾紛，引發殺機；圖為死者搭乘機車。（記者吳仁捷翻攝）

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