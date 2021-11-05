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    500種遊戲只賣3千！買不到Switch 不肖業者破解Wii吃到飽

    警方最近陸續查獲賣家涉嫌改裝Wii販售牟利。（記者許國楨翻攝）

    警方最近陸續查獲賣家涉嫌改裝Wii販售牟利。（記者許國楨翻攝）

    2021/11/05 12:32

    〔記者許國楨／台中報導〕疫情期間民眾宅在家，居家健身器材或遊戲成首選，導致任天堂Switch一機難求，轉入手較便宜且一樣有運動效果的前一世代遊戲機Wii，有不肖業者趁機收購舊機破解販售，號稱內建多達500種遊戲，還可指定想要遊戲，售價才3000元不到藉此牟利，最近保二總隊就循線查獲3處遊戲改裝工作室，侵權市值達2千萬元。

    前陣子因疫情嚴峻民眾減少出門時間，改變作息習慣居家辦公及在家運動，各種居家健身器材或遊戲也成為民眾首選，提到靠遊戲機運動民眾，第一時間不免聯想到任天堂Switch，然而10年前最早將遊戲機與運動結合的就是任天堂Wii，也帶動一股遊戲機運動的熱潮。

    然因在家運動需要，也讓買不到一機難求Switch的民眾，轉而入手較便宜且一樣有運動效果的Wii，不肖業者看凖商機大肆低價收購舊機破解販售，不僅號稱內建多達500種遊戲，還可以指定想要的遊戲，售價才3000元不到，趁機大撈一筆牟利。

    保二總隊刑大偵二隊最近陸續查獲3名賣家涉嫌改裝Wii，另也扣到破解紅白機、 掌上型（SUP）遊戲機、盜版Wii光碟、遊戲硬碟（4T），共184件，訊後全案依違反商標法及著作權法送辦。

    經查，破解的主機可以藉由讀取外接硬碟執行遊戲，而外接硬碟裡的遊戲可謂吃到飽，想要什麼遊戲都能指定，從非法網站下載即可進行安裝及遊玩，然而正版Wii遊戲是一光碟片僅有一遊戲，破解後一顆隨身硬碟可以塞進500種以上遊戲，更有另種掌上型遊戲機號稱一台遊戲機內建有400種遊戲，除了任天堂外還有其他懷舊遊戲，侵害著作權人權益鉅大。

    保二總隊刑警大隊提醒網路賣家，販售商品前應先做足功課，一旦侵權除違反商標法第97條「處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣五萬元以下罰金」外，另也有違反著作權法重製罪規定，恐面臨高額民事求償，得不償失。

    警方查扣的侵權證物。（記者許國楨翻攝）

    警方查扣的侵權證物。（記者許國楨翻攝）

    警方查扣的侵權證物。（記者許國楨翻攝）

    警方查扣的侵權證物。（記者許國楨翻攝）

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