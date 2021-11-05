拿基金護航狂賺4238萬 群益投信前經理人炒股4人集團被訴

群益投信前基金經理人黃常恩。（資料照）

2021/11/05 10:45

〔記者錢利忠／台北報導〕群益投信前基金經理人黃常恩等4人炒股群組，涉嫌利用人頭帳戶買進華泰、原相、晶電等3檔股票，再透過其決策的「群益創新科技基金」拉抬，套利4238萬多元，造成群益投信損害達5700多萬元、基金損害2325萬餘元，宛如勞動基金炒股案翻版；台北地檢署今依違反證券投資信託及顧問法等罪起訴黃常恩等4人，另建請法院沒收不法所得4238萬餘元。

檢方於起訴書上批黃常恩等人，均受有高等教育且擔任投資基金經理人，卻未恪遵專業經理人守法、忠實、誠信、利益衝突迴避的準則，刻意規避公司查核員工交易的機制，使用人頭戶並利用其職務上得以接觸較完備、即時性投資訊息的機會，追求私利，迷思於金錢遊戲，嚴重侵蝕投資信託業者的根基，並導致投信公司遭受裁罰，影響社會大眾對於正常投資股市心生疑慮。

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檢調查出，黃常恩等4人涉嫌私設炒股群組，於2017年至2018年間，利用「群益創新科技基金」買進該群組提早進場買進的華泰、原相、晶電等多檔股票，套利合計達4238萬2355元，並間接造成群益投信損失5700萬1370元、創新科技基金損害2325萬3000元。

另外，金管會於2019年10月調查期間，曾向時任統一證券營業員張志豪（已改名張恆豪）調閱相關涉案被告的證券交易帳戶等資料，張男涉嫌私下將金管會的公文，傳LINE給本案炒手林彥合過目，使林彥合有所警覺，張志豪今也被依刑法洩密罪起訴。

群益投信曾表示，該基金經理人違反從業人員規定，屬個人行為，該公司對經理人違法違規行為零容忍，已從嚴懲處予以免職並提出告訴；另強調前基金經理人管理群益創新科技基金期間的績效為正報酬，並無損及投資人權益，基金採團隊運作，投資決策均依專業判斷與嚴謹投資決策流程執行，符合法規，基金經理人之個人行為對基金運作不會產生任何影響。

時任統一證券營業員張志豪（已改名張恆豪）。（資料照）

股市炒手林彥合。（資料照）

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