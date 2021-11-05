國中女生穿制服赴約 富二代凍未條伸狼爪

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2021/11/05 06:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東富二代陳姓男子，晚上約國中女生在公園聊天，見她穿著學校運動制服，頓時血脈賁張，伸出狼爪撫摸胸部等處近20分鐘，被高雄高分院依猥褻罪，判處有期徒刑4月，可易科罰金，以1000折算1日。

判決書指出，家境富裕陳姓男子透過臉書，認識女子小真（化名），小真再把她的姪女即被害人小茹（化名）的帳號提供給陳男，成為他的好友後，陳男私訊給小茹，約她外出在屏東市極限公園見面。

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2019年2月21日晚上7點多，小茹穿著國中運動制服赴會，陳男見狀後，一時難耐情慾，在該公園內滑板場階梯上，撫摸其手、臉、肚子和胸部等處，時間近20分鐘。後經小茹就讀的學校老師察覺有異報警，屏東分局依猥褻罪嫌，移送屏東地檢署偵辦並起訴。

屏東地院審酌陳男賠償被害人達成和解，依猥褻罪判處徒刑4月，可易科罰金，他不服上訴指出，案發時與小茹為男女朋友關係，因年輕氣盛，不諳法律，一時衝動觸犯，犯後始終坦承犯行，並向小茹和她的阿姨道歉，要求從輕量刑，並宣告緩刑。

高雄高分院審酌小茹當時受害情形，認為不宜緩刑，維持原審判決，但仍可上訴。

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