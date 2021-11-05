為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國中女生穿制服赴約 富二代凍未條伸狼爪

    示意圖

    示意圖

    2021/11/05 06:52

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東富二代陳姓男子，晚上約國中女生在公園聊天，見她穿著學校運動制服，頓時血脈賁張，伸出狼爪撫摸胸部等處近20分鐘，被高雄高分院依猥褻罪，判處有期徒刑4月，可易科罰金，以1000折算1日。

    判決書指出，家境富裕陳姓男子透過臉書，認識女子小真（化名），小真再把她的姪女即被害人小茹（化名）的帳號提供給陳男，成為他的好友後，陳男私訊給小茹，約她外出在屏東市極限公園見面。

    2019年2月21日晚上7點多，小茹穿著國中運動制服赴會，陳男見狀後，一時難耐情慾，在該公園內滑板場階梯上，撫摸其手、臉、肚子和胸部等處，時間近20分鐘。後經小茹就讀的學校老師察覺有異報警，屏東分局依猥褻罪嫌，移送屏東地檢署偵辦並起訴。

    屏東地院審酌陳男賠償被害人達成和解，依猥褻罪判處徒刑4月，可易科罰金，他不服上訴指出，案發時與小茹為男女朋友關係，因年輕氣盛，不諳法律，一時衝動觸犯，犯後始終坦承犯行，並向小茹和她的阿姨道歉，要求從輕量刑，並宣告緩刑。

    高雄高分院審酌小茹當時受害情形，認為不宜緩刑，維持原審判決，但仍可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    狼兄指侵年幼繼妹 檢罕見求情：監獄不該關這種人才對
    2021/10/30 00:31

    狼兄指侵年幼繼妹 檢罕見求情：監獄不該關這種人才對
    扯！色男坦承猥褻超商女店員下體 辯「當女兒對待」
    2021/10/22 16:15

    扯！色男坦承猥褻超商女店員下體 辯「當女兒對待」

    房市買氣熱 換屋家電首選 Sony
    拿生殖器摩蹭女兒下體 獸父被判3年半
    2021/10/22 14:40

    拿生殖器摩蹭女兒下體 獸父被判3年半
    專挑河堤步道落單女子下手！粉色腳踏車男判1年9個月
    2021/10/22 11:06

    專挑河堤步道落單女子下手！粉色腳踏車男判1年9個月

    到自由五倍券專區 看新聞抽林口亞昕喜來登住宿券
    團長找少年入團 私下逼手淫被判刑
    2021/09/24 17:22

    團長找少年入團 私下逼手淫被判刑
    欠錢不還又襲胸 微量口水讓前男友判8個月
    2021/09/23 07:29

    欠錢不還又襲胸 微量口水讓前男友判8個月
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播