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    喬友大火追思晚會 為王惠美留的椅子「等無人」

    喬友大火追思晚會今晚舉行，台下為彰化縣長王惠美留著的椅子「等無人」。（記者劉曉欣攝）

    喬友大火追思晚會今晚舉行，台下為彰化縣長王惠美留著的椅子「等無人」。（記者劉曉欣攝）

    2021/11/04 21:24

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕喬友大火追思晚會今晚在彰化火車站前廣場舉辦，抬頭就可望見燒成焦黑的喬友大樓，現場幫彰化縣長王惠美留了一張椅子，從頭到尾空空如也。縣府說，王惠美早有既定行程，縣府已在權責內積極回應家屬的訴求。

    曾是彰化火車站地標的喬友大樓，發生火災迄今已4個多月，釀成4死21傷的悲劇成為彰化人的痛，也成為所有進出彰化火車站民眾最不想面對的焦黑畫面。今晚的追思晚會由消防員工作權益促進會主辦，殉職消防員陳志帆的父母也到場，要求縣府要給罹難者一個真相；陳志帆友人也上台發言表達不捨；全場以默哀、獻花追思在喬友火災所失去的生命。

    不過，台下第一排放著為王惠美所留的座椅，從晚會開始到結束都「等無人」，全場目光都看到空空如也的椅子。

    縣府：縣長早已有既定行程

    縣府說，家屬跟消促會指定的追思會時間，縣長王惠美早已有既定行程。再者，辦追思會的目的主要是要提出他們的訴求，縣府在權責內皆已積極回應家屬的訴求，未來會持續關心家屬，給予必要的協助。

    消促會昨天到縣府遞交邀請函給縣長王惠美，王惠美也以原訂時間為青創成果記者會為由，改由縣府秘書長賴振溝出面接下由殉職消防員之父陳貴森的邀請函，警力則以人牆擋住縣府側門的出入口，並將玻璃門關上，讓消促會與陳貴森吃了閉門羹。

    喬友大火追思晚會在彰化火車站前廣場舉行，剛好抬頭就可以看見喬友大樓被火紋身的焦黑烙痕。（記者劉曉欣攝）

    喬友大火追思晚會在彰化火車站前廣場舉行，剛好抬頭就可以看見喬友大樓被火紋身的焦黑烙痕。（記者劉曉欣攝）

    喬友大火追思晚會，民眾以鮮花來表達追思之意。（記者劉曉欣攝）

    喬友大火追思晚會，民眾以鮮花來表達追思之意。（記者劉曉欣攝）

    在喬友大火罹難消防員陳志帆的友人，也來參加追思晚會。（記者劉曉欣攝）

    在喬友大火罹難消防員陳志帆的友人，也來參加追思晚會。（記者劉曉欣攝）

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