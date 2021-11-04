「最美警花」成換臉謎片受害者 籲受害者站出來：我陪妳們！

祈錦鈅代言過多次新北市政府警察局宣導活動，這次捲入事件也呼籲大家保持善良，不要去檢討被害者。（圖取自祈錦鈅IG、固力狗娛樂提供，本報合成）

2021/11/04 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕曾經多次代言新北市政府警察局宣導活動的「最美警花」祈錦鈅，也是日前喧騰一時的網紅小玉（朱玉宸）使用AI換臉技術製作不雅片的受害者。如今多名女性政治人物、女藝人都提起告訴，祈錦鈅也在今天（4日）報案說，會召集其他想要一起提告的受害者們，陪同處理、連署提告。

小玉爆出利用AI技術，將藝人、政治人物的臉合成到A片牟利，不法所得超過千萬。祈錦鈅今天打破沉默，「知道有換臉影片這件事，謝謝傳給我讓我備份拿來報案的朋友」。祈錦鈅說，這件事情並沒有告一段落，公眾人物常常被盜用照片，一直都沒有法律保護，並且不知道基於什麼樣的心態，許多人反而跑來檢討受害女性。她不滿認為：「沒有做的事情就是沒有做。憑什麼我們要默默承受？」

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祈錦鈅認為，立法成功需要大家的連署跟站出來。她親自接下重任，呼籲還沒報案或是要一起提告不知道怎麼做的受害者們，傳訊息讓她知道。祈錦鈅直言，「不要覺得麻煩也不要害怕，我們也可以受到保護的，歡迎發訊息給我，我都會收到並且當自己的事情處理」。

祈錦鈅說，「我也是警察代言人請相信我，如果需要陪同我也會親陪，妳不是孤單的，這不是我們該承受的」。也呼籲大家保持善良不要去檢討被害者，並貼出受理案件證明單，與一張與刑警上衣的合照。

祈錦鈅代言過多次新北市政府警察局宣導活動，這次捲入事件也呼籲大家保持善良，不要去檢討被害者。（固力狗娛樂提供）

針對許多人反而跑來檢討受害女性，令祈錦鈅不滿認為，「沒有做的事情就是沒有做。憑什麼我們要默默承受」？（ShaShin提供）

祈錦鈅直言，「不要覺得麻煩也不要害怕，我們也可以受到保護的，歡迎發訊息給我，我都會收到並且當自己的事情處理」。（固力狗娛樂提供）

祈錦鈅認為，立法成功需要大家的連署跟站出來。（圖取自祈錦鈅IG）

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