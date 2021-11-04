為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「最美警花」成換臉謎片受害者 籲受害者站出來：我陪妳們！

    祈錦鈅代言過多次新北市政府警察局宣導活動，這次捲入事件也呼籲大家保持善良，不要去檢討被害者。（圖取自祈錦鈅IG、固力狗娛樂提供，本報合成）

    祈錦鈅代言過多次新北市政府警察局宣導活動，這次捲入事件也呼籲大家保持善良，不要去檢討被害者。（圖取自祈錦鈅IG、固力狗娛樂提供，本報合成）

    2021/11/04 21:43

    〔即時新聞／綜合報導〕曾經多次代言新北市政府警察局宣導活動的「最美警花」祈錦鈅，也是日前喧騰一時的網紅小玉（朱玉宸）使用AI換臉技術製作不雅片的受害者。如今多名女性政治人物、女藝人都提起告訴，祈錦鈅也在今天（4日）報案說，會召集其他想要一起提告的受害者們，陪同處理、連署提告。

    小玉爆出利用AI技術，將藝人、政治人物的臉合成到A片牟利，不法所得超過千萬。祈錦鈅今天打破沉默，「知道有換臉影片這件事，謝謝傳給我讓我備份拿來報案的朋友」。祈錦鈅說，這件事情並沒有告一段落，公眾人物常常被盜用照片，一直都沒有法律保護，並且不知道基於什麼樣的心態，許多人反而跑來檢討受害女性。她不滿認為：「沒有做的事情就是沒有做。憑什麼我們要默默承受？」

    祈錦鈅認為，立法成功需要大家的連署跟站出來。她親自接下重任，呼籲還沒報案或是要一起提告不知道怎麼做的受害者們，傳訊息讓她知道。祈錦鈅直言，「不要覺得麻煩也不要害怕，我們也可以受到保護的，歡迎發訊息給我，我都會收到並且當自己的事情處理」。

    祈錦鈅說，「我也是警察代言人請相信我，如果需要陪同我也會親陪，妳不是孤單的，這不是我們該承受的」。也呼籲大家保持善良不要去檢討被害者，並貼出受理案件證明單，與一張與刑警上衣的合照。

    祈錦鈅代言過多次新北市政府警察局宣導活動，這次捲入事件也呼籲大家保持善良，不要去檢討被害者。（固力狗娛樂提供）

    祈錦鈅代言過多次新北市政府警察局宣導活動，這次捲入事件也呼籲大家保持善良，不要去檢討被害者。（固力狗娛樂提供）

    針對許多人反而跑來檢討受害女性，令祈錦鈅不滿認為，「沒有做的事情就是沒有做。憑什麼我們要默默承受」？（ShaShin提供）

    針對許多人反而跑來檢討受害女性，令祈錦鈅不滿認為，「沒有做的事情就是沒有做。憑什麼我們要默默承受」？（ShaShin提供）

    祈錦鈅直言，「不要覺得麻煩也不要害怕，我們也可以受到保護的，歡迎發訊息給我，我都會收到並且當自己的事情處理」。（固力狗娛樂提供）

    祈錦鈅直言，「不要覺得麻煩也不要害怕，我們也可以受到保護的，歡迎發訊息給我，我都會收到並且當自己的事情處理」。（固力狗娛樂提供）

    祈錦鈅認為，立法成功需要大家的連署跟站出來。（圖取自祈錦鈅IG）

    祈錦鈅認為，立法成功需要大家的連署跟站出來。（圖取自祈錦鈅IG）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中職》受小玉換臉片波及 兄弟Passion Sisters發聲明回應
    2021/11/04 09:37

    中職》受小玉換臉片波及 兄弟Passion Sisters發聲明回應
    淪換臉A片受害者？陳芳語首度發聲
    2021/10/20 19:16

    淪換臉A片受害者？陳芳語首度發聲

    房市買氣熱 換屋家電首選 Sony
    投入3億打擊Deepfake！ 臉書台灣官方譴責「換臉」
    2021/10/20 00:02

    投入3億打擊Deepfake！ 臉書台灣官方譴責「換臉」
    美女主播慘變「換臉謎片」女主 張齡予：心臟不強挺得過去？
    2021/10/19 12:24

    美女主播慘變「換臉謎片」女主 張齡予：心臟不強挺得過去？

    到自由五倍券專區 看新聞抽林口亞昕喜來登住宿券
    曬三聯單籲受害者出來提告 黃捷：不能再養出第二個小玉
    2021/10/18 20:04

    曬三聯單籲受害者出來提告 黃捷：不能再養出第二個小玉
    AI Deepfake客製換臉A片害慘上百人 熱度第一是雞排妹
    2021/10/18 17:27

    AI Deepfake客製換臉A片害慘上百人 熱度第一是雞排妹
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播