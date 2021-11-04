為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    護理師幫隔壁床病人打針 阿伯竟伸鹹豬手摸臀

    苗栗地檢署檢察官認為，石男犯後仍狡詞卸責、毫無悔意，依違反性騷擾防治法將他起訴，並請法院從重量刑，以資儆懲。（記者彭健禮攝）

    苗栗地檢署檢察官認為，石男犯後仍狡詞卸責、毫無悔意，依違反性騷擾防治法將他起訴，並請法院從重量刑，以資儆懲。（記者彭健禮攝）

    2021/11/04 19:13

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣62歲石姓男子在家人住院陪病期間，分別利用拿取寄放在護理站冰箱的牛奶、隔壁床病患打針之際，對A、B兩名女護理師伸鹹豬手摸臀。檢方認為，石男犯後仍狡詞卸責、毫無悔意，依違反性騷擾防治法將他起訴，並請法院從重量刑，以資儆懲。

    石男因家人住院，在醫院陪病，今年5月15日晚間7點11分許，利用拿取寄存於護理站冰箱內牛奶的機會，靠近護理師A女身後，並乘A女專注作業時，伸手撫摸A女臀部；5分鐘後，石男再利用將牛奶拿回護理站冰箱時，又乘A女不及抗拒，伸手撫摸A女背部、臀部。

    5月19日，石男在病房內，又利用護理師B女再替隔壁床病患注射藥劑之際，靠近B女身後，伸手撫摸B女臀部。石男經A、B兩女報警提告，被依法送辦。

    石男於檢方偵查時，對於A、B兩女的指控，都辯稱是不小心碰到的，否認有性騷擾行為。但檢方根據A、B兩女證述及醫院內監視器影像等跡證，及A、B兩女前無與石男有嫌隙、無虛意構陷的可能，認2女證述應堪可採。

    檢方認為石男所犯2次性騷擾犯行，犯意各別，行為互殊，請法院分論併罰，並請審酌石男為一己私慾，趁護理人員專注於繁忙護理工作而不及抗拒之際，一再為性騷擾犯行，對女性身體自主權毫不尊重，且危害醫事場所秩序及安全，犯後尚狡詞卸責，未見悔意，從重量刑，以資儆懲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    見女子晚間操作U-Bike 男子從後方「襲臀」被判刑
    2021/08/30 21:53

    見女子晚間操作U-Bike 男子從後方「襲臀」被判刑
    OL光天化日遭男子襲臀 同事怒PO畫面、警抓到人
    2021/08/20 12:43

    OL光天化日遭男子襲臀 同事怒PO畫面、警抓到人

    中路特區純住宅 合雄5號花園綠生活
    座椅縫隙有手指！少女搭公車遭襲臀 司機停靠警局報案
    2021/01/29 13:53

    座椅縫隙有手指！少女搭公車遭襲臀 司機停靠警局報案
    法院認定網紅辱護理師屬性騷擾 北市府提上訴挨轟護加害人
    2020/12/09 14:24

    法院認定網紅辱護理師屬性騷擾 北市府提上訴挨轟護加害人

    百貨×電商雙11優惠 聯邦卡很購利
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播