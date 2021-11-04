護理師幫隔壁床病人打針 阿伯竟伸鹹豬手摸臀

苗栗地檢署檢察官認為，石男犯後仍狡詞卸責、毫無悔意，依違反性騷擾防治法將他起訴，並請法院從重量刑，以資儆懲。（記者彭健禮攝）

2021/11/04 19:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣62歲石姓男子在家人住院陪病期間，分別利用拿取寄放在護理站冰箱的牛奶、隔壁床病患打針之際，對A、B兩名女護理師伸鹹豬手摸臀。檢方認為，石男犯後仍狡詞卸責、毫無悔意，依違反性騷擾防治法將他起訴，並請法院從重量刑，以資儆懲。

石男因家人住院，在醫院陪病，今年5月15日晚間7點11分許，利用拿取寄存於護理站冰箱內牛奶的機會，靠近護理師A女身後，並乘A女專注作業時，伸手撫摸A女臀部；5分鐘後，石男再利用將牛奶拿回護理站冰箱時，又乘A女不及抗拒，伸手撫摸A女背部、臀部。

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5月19日，石男在病房內，又利用護理師B女再替隔壁床病患注射藥劑之際，靠近B女身後，伸手撫摸B女臀部。石男經A、B兩女報警提告，被依法送辦。

石男於檢方偵查時，對於A、B兩女的指控，都辯稱是不小心碰到的，否認有性騷擾行為。但檢方根據A、B兩女證述及醫院內監視器影像等跡證，及A、B兩女前無與石男有嫌隙、無虛意構陷的可能，認2女證述應堪可採。

檢方認為石男所犯2次性騷擾犯行，犯意各別，行為互殊，請法院分論併罰，並請審酌石男為一己私慾，趁護理人員專注於繁忙護理工作而不及抗拒之際，一再為性騷擾犯行，對女性身體自主權毫不尊重，且危害醫事場所秩序及安全，犯後尚狡詞卸責，未見悔意，從重量刑，以資儆懲。

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