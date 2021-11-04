酒店妹殺包養男 鄰居：「相差20歲」遲早要出事

林姓酒店女設局殺害包養男棄屍，父母與弟弟也被捲入，林父羈押，林母、林弟則交保限制住居。（記者顏宏駿翻攝）

2021/11/04 20:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣驚傳林姓酒店小姐涉嫌殺害包養她的張姓男子，如今父母與弟弟也都涉有重嫌，鄰居得知大嘆，「相差20歲在一起」，遲早要出事！果不其然，如今張男命沒了，林女收押禁見，連林父也羈押，林母與林弟則交保並限制住居。

林女老家在彰化縣福興鄉，房子是跟親友租的，距離鹿港市區不遠，房租如期繳納，林弟因為疫情關係，曾在超商與加油站打工，一直念著要找穩定的工作，工作上的友人也都認為林弟好相處，沒聽過林家有缺錢情況。

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鄰居則說，林父以前有做佛具噴漆，但因為身體不好，就慢慢很少做了。林母偶爾也會賣東西，兒子也有在打工。只是林女都在外地工作，鄰居很少看到她，等看到了新聞，才知道林女竟然涉嫌殺害張姓男子。

鄰居感嘆，林女才30歲，就跟51歲張男在一起，兩個人「相差20歲在一起」，這早晚會出問題的，尤其張男還比林父、林母年紀都大。如今張男被綁上40公斤重大石塊與空心磚，棄屍在東螺溪，林女收押禁見，連林父也羈押，林母與林弟則是交保限制住居，原本好好的一個家庭，如今卻1家4人捲入案件，讓人不勝唏噓。

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