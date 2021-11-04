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    首頁　>　社會

    逼少女簽本票還硬上 惡狼判賠90萬元

    邱姓男子把手機借給14歲少女小慈（化名），但因手機遭少年警察隊警察扣押，邱男竟以賠償手機費用為由，要求小慈簽下6500元本票，並強行硬上得逞。（資料照）

    邱姓男子把手機借給14歲少女小慈（化名），但因手機遭少年警察隊警察扣押，邱男竟以賠償手機費用為由，要求小慈簽下6500元本票，並強行硬上得逞。（資料照）

    2021/11/04 18:57

    〔記者王定傳／新北報導〕邱姓男子把手機借給14歲少女小慈（化名），但因手機遭少年警察隊警察扣押，邱男竟以賠償手機費用為由，要求小慈簽下6500元本票，並強行硬上得逞，刑事部分，一審法院依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處邱男3年6月徒刑，民事部分，新北地院再判邱男賠償被害者90萬元，可上訴。

    檢警調查，邱男因借手機給少女使用，卻遭少年警察隊警察扣押，竟於去年2月18日騎車把小慈帶回住處，命她簽下6500元本票，再自行脫光衣物，把小慈推倒在床上，強行硬上得逞。

    小慈原無意張揚，經壓抑、隱忍數日後，才告知較信任的學校老師，本案因而曝光，刑事一審審理時，邱男否認犯行，合議庭不採信，今年1月依強制性交罪判處邱男3年6月徒刑。

    民事部分，被害者指控邱男犯後毫無悔意，持續否認犯罪，並偕同其女友企圖影響她的證詞，造成她精神上極大的痛苦，求償150萬元；對此，邱男受合法送達通知，但沒有到場亦未提出書狀陳述。

    法官認為，邱男所為侵害被害者的性自主，及保持身體完整的貞操與身體權益，致被害者精神上受有相當痛苦，判決賠償90萬元，可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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