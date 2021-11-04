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    恐嚇同營服役前妻 男下士官階較低GG了

    新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

    新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

    2021/11/04 20:36

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地院做出一起罕見判決，在新竹空軍基地服役的張姓下士，對同一營部服役的前妻李女心有不滿，竟恫嚇「你要弄死我，那我也要弄死你！」，經李女提告，而原本是單純刑法恐嚇的案件，卻因李女的官階是中士比張男高，最後檢方決定「從重」依陸海空軍刑法係涉犯陸海空軍刑法「對上官恐嚇」罪嫌起訴張男，最後新竹地院判刑2月。

    判決書指出，26歲的張男服役於空軍防空暨飛彈指揮部駐地新竹空軍基地下士，其前妻李女則係服役於營部暨本部連中士，官階在張男之上。

    張男因故對李女心有不滿，竟於今年4月在連集合場上，打開李女所乘坐的軍車車門，恫稱：「幹你娘機掰，你要弄死我，那我也要弄死你！」等語，致李女心生畏懼，全案訴由新竹憲兵隊移送偵辦。新竹地檢署依對上官恐嚇罪嫌起訴張男。

    法官指出，陸海空軍刑法所稱長官，謂有命令權或職務在上之軍官、士官；所稱上官，謂前項以外，而官階在上的軍官、士官。查本案案發時，李女為空軍防空暨飛彈指揮部第501營營部連及本部連中士，張男則為同營第2連下士，分屬不同連，並無直屬關係。

    張男於偵訊中坦承：李女是他的前妻，與他無指揮監督關係，他知道她是自己的上官。

    法官審酌張男為現役軍人，本應遵守法治及紀律，卻因細故與告訴人發生口角爭執，竟不圖克制情緒，即任意出言恐嚇，對軍隊紀律及軍中倫常產生不良影響，亦造成告訴人內心恐懼，實不可取，然事後雙方已以4萬元達成和解，且已給付和解金額完畢，念及被告犯後已坦認犯行，最後依陸海空軍刑法恐嚇上官罪，處有期徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年。

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