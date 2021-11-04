騎車不禮讓行人下場慘 不到12小時男友被法辦女友骨折

曾姓少年騎車載女友途中，不禮讓行人，被警方攔下竟罵警「三字經」，晚間被押解到地檢署時，女友自撞路旁貨車，不僅車毀，還造成她的腳部骨折。車輛未禮讓穿越斑馬線行人示意圖。（資料照）

2021/11/04 17:16

〔記者林嘉東／基隆報導〕騎車不禮讓行人，不到12小時，一個被依妨害公務法辦；一個自撞車毀，腳骨折受傷。曾姓少年騎車載女友途中，不禮讓行人，被警方攔下竟罵警「三字經」，晚間被押解到地檢署時，女友自撞路旁貨車，不僅車毀，還造成她的腳部骨折，男女朋友同一天受難，下場超慘！

警方調查，還差3隔月就滿18歲的曾姓少年，上月31日上午10點騎車，載大他一歲的何姓女友，騎經基隆市中山區西定路27號時，中山派出所巡佐徐觀海與另名警員正站在斑馬線上，執行護老專案，維護老人家過馬路安全。

請繼續往下閱讀...

徐員見曾少騎車快速逼近，示意曾少減速慢行，未料，曾少不僅未減速，禮讓老人過馬路，還趁隙加速通行，嚇壞過馬路的老人。

徐員見狀，立即跳上警騎追上前，將曾少攔下，告知他騎車未禮讓行人，想不到曾少突然辱罵徐員：「三字經。」徐員隨即將曾少帶回派出所依妨害公務罪嫌法辦。

晚間9時許，曾少的何姓女友，騎著曾少的摩托車途經復興路時，疑似未注意車前狀況，自撞路旁一輛小貨車，造成男友的機車全毀，自己也摔成重傷，腳部骨折。

何女被帶回派出所時，撞見上午逮他男友的徐員，不到12小時兩度撞見徐員，羞愧到不敢抬起頭來。

警員告誡何女，曾少從早上到現在晚上9點，還待在基隆地檢署複訊；若是上午他禮讓行人，就不會因為罵警被法辦；她也不會撞壞機車，還摔斷腳，發生這一連串事情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法