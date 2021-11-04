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    被控侵權537億！盜錄東奧遭日電視台提告 警抄掉機上盒機房逮6嫌

    警方查扣機上盒200臺、教學說明書、銷售紀錄、電腦主機、手機及網路電磁紀錄等證物，從雲端電磁紀錄中發現已售出機上盒2667台，初估侵權市值達537億元！（記者鄭景議翻攝）

    警方查扣機上盒200臺、教學說明書、銷售紀錄、電腦主機、手機及網路電磁紀錄等證物，從雲端電磁紀錄中發現已售出機上盒2667台，初估侵權市值達537億元！（記者鄭景議翻攝）

    2021/11/04 16:35

    〔記者鄭景議／台北報導〕東奧運動會時不少民眾以非法數位機上盒收看賽事，知名藝人黑人上傳動態收看奧運，被民眾抓包使用機上盒更引起軒然大波及輿論撻伐，台灣14家電視台及日本5家電視台透過律師提告違反著作權法後，刑事局警方近日破獲博思機上盒機台，逮捕6名嫌犯，初估侵權市值達537億元。

    警方表示，今年5月國內14家電視台委任衛星公會律師，「一般社團法人內容產品海外流通促進機構」（CODA）則授任日本FUJITV、NTV、TBS、WOWOW及TV Asahi等5家電視台告訴代理人，對侵權機上盒提出違反著作權法告訴，警方組成專案小組，確認相關侵權事證後，8月23日就在桃園破獲3處盜錄機房，查緝許姓及廖姓等2名主嫌，10月底也查獲有網路及有線電視背景的蘇姓及邱姓等2名共犯。

    檢警持續追查，10月25日針對博思機上盒經銷商、製造工廠、營業處等地執行搜索，現場查獲經銷及販賣機上盒業者劉姓及張姓2名犯嫌，查扣機上盒200臺、教學說明書、銷售紀錄、電腦主機、手機及網路電磁紀錄等證物，從雲端電磁紀錄中發現已售出機上盒2667台，初估侵權市值達537億元。

    NCC也高度重視此案，指派中區監理處偕同專案小組前往製造工廠執行搜索，發現工廠登記證遭冒用向NCC申請機上盒審驗證明，涉嫌偽造文書，警方併案偵辦。

    NCC過去就曾指出，無線多媒體機上盒的型式認證僅限於硬體射頻功能，並不包括其所載軟體及其後端或雲端提供之影音內容，警方也呼籲，民眾切勿使用違法機上盒觀看未經合法授權的影視內容，此舉除了助長非法業者盜錄影視行為，也侵害著作權人的權益，廉價機上盒設備及非法APP接上國內寬頻網路可能淪為資安漏洞。

    警方在桃園破獲3處博思盒子盜錄機房，查緝許姓及廖姓等2名主嫌。（記者鄭景議攝）

    警方在桃園破獲3處博思盒子盜錄機房，查緝許姓及廖姓等2名主嫌。（記者鄭景議攝）

    NCC過去就曾指出，無線多媒體機上盒的型式認證僅限於硬體射頻功能，並不包括其所載軟體及其後端或雲端提供之影音內容。（記者鄭景議翻攝）

    NCC過去就曾指出，無線多媒體機上盒的型式認證僅限於硬體射頻功能，並不包括其所載軟體及其後端或雲端提供之影音內容。（記者鄭景議翻攝）

    東奧運動會時不少民眾以非法數位機上盒收看賽事，知名藝人黑人上傳動態收看奧運，被民眾抓包使用機上盒更引起軒然大波及輿論撻伐。（翻攝自范瑋琪臉書粉絲專頁）

    東奧運動會時不少民眾以非法數位機上盒收看賽事，知名藝人黑人上傳動態收看奧運，被民眾抓包使用機上盒更引起軒然大波及輿論撻伐。（翻攝自范瑋琪臉書粉絲專頁）

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