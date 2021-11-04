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    首頁　>　社會

    北捷昨有阿北拿剪刀刺人未遂 今又有人持17公分長水果刀搭車

    林男被乘客目擊在車廂內朝人揮舞剪刀。（記者王冠仁翻攝）

    林男被乘客目擊在車廂內朝人揮舞剪刀。（記者王冠仁翻攝）

    2021/11/04 14:50

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北捷運驚傳連續2天發生有人攜帶刀械、甚至拿剪刀作勢刺人的驚恐事件。69歲林姓男子昨搭捷運時，疑不滿另名男乘客不禮讓博愛座，他居然拿出一把剪刀朝對方揮舞，差點刺中其頸部；今天早上9時許，也有民眾發現蔡姓男子拿著一把長17公分的水果刀搭捷運。這兩起事件幸虧都沒有人受傷，而林男也被警方依恐嚇公眾罪嫌送辦。

    警方調查，昨天深夜10時35分，林姓男子搭乘松山新店線、往新店方向的捷運，當捷運行經小南門站時，林疑似不滿另名男乘客沒有讓出博愛座，居然在車廂內拿出剪刀揮舞，還作勢刺向對方頸部，幸虧男乘客立即閃躲、沒有受傷。

    司機員獲報後隨即通報行控中心，捷運警察隊人員也火速趕到，待捷運抵達台電大樓站時將林帶至派出所，並查扣他持有的剪刀，最後將他依恐嚇公眾罪嫌送辦。

    據了解，這已經不是林男第一次在捷運系統內出現脫序舉動，今年9月時他也因為搭捷運下車時，與要上車的鍾姓男子發生碰撞，居然拿出一把水果刀朝對方揮舞，林男事後被逮，並遭北檢以恐嚇公眾罪起訴。

    除此之外，65歲蔡姓男子今天早上9時許，在捷運公館站上車後，被其他乘客發現他持有一把長17公分的水果刀；他雖然沒有將水果刀拔出刀鞘，但他將水果刀拿在手上，引起乘客驚慌。

    警方調閱監視器畫面，發現他持刀過程沒有揮舞、驚擾其他乘客，但警方仍依法將他依社維法裁處。

    捷運警察隊說，未來將持續加強派員在捷運系統內巡查，民眾若發現任何異常狀況，請保持冷靜勿驚慌，立即按壓對講機通知司機員，或是於車站通知站務人員，捷警隊將會第一時間確保乘客安全。

    警方查扣蔡男持有的水果刀。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣蔡男持有的水果刀。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣林男的剪刀。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣林男的剪刀。（記者王冠仁翻攝）

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