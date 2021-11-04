上次撞門嗆方仰寧扛轎 吸毒「轎班頭」拒捕無罪

王姓男子在今年5月時不滿自家轎班成員吸毒被逮大鬧警所，嗆稱要方仰寧來扛轎，後來自己也因毒品案通緝被捕。（記者王捷攝）

2021/11/04 05:58

〔記者王捷／台南報導〕王姓轎班頭在今年5月間不滿成員持毒被抓，隻身到警分局「撞門」要人，並嗆稱如果不把人交出來，就要警察局長方仰寧來扛，引起軒然大波，後來他因毒品案遭通緝，他被警方堵到後，又拿出「西港王爺」出轎當理由，警員將他上銬逮捕時，他全力抵抗，因此警方對他提告妨害公務，不過法官認為，王男並沒有持續、積極的攻擊行為，難以構成妨害公務的要件，所以判處他無罪。

40多歲的王男有吸毒的紀錄，在今年5月時他得知自己的轎班成員涉毒品案被抓，到警五分局擾亂，要求警方放人，當時警方把門關起來，他曾挑釁將門撞開，嗆稱如果警方不放人，就要把轎子扛來分局前，要警察局長來扛轎，在引起軒然大波後，但不到一天他又因為吸毒被警方逮捕。

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在扛轎事件發生不久，王男的通緝到期，檢方發布通緝，而警方找到王男的行蹤後，向他告知要向檢方說明，王男又拿出「西港王爺」來當理由，自稱要把工作交代好再去，要求警方先回去，等工作告一段落就會去找警方。

王男無理的要求，警方不同意，只同意王男打電話安排工作，但是王男不肯，堅決離開現場，後來警員拿出手銬，將王男壓制，由於王男奮力抵抗，導致警員也受傷掛彩，警方對王男提出妨害公務告訴，不過法官認為，王男並沒有積極的攻擊行為。

台南地院法官陳欽賢說，王男沒有對警員們作出積極的攻擊行為，只是被動地抗拒強制逮捕作為，警員在強制逮捕被告的過程中，因被告的抗拒舉動，相互用力而造成的傷勢，所以不構成妨害公務罪。

但是法官陳欽賢也強調，他認為警察逮捕的過程合理，捕通緝犯並不是請客吃飯，可以由被告自由選擇實施逮捕的時間，因此被告一再要求警員們先行回去，警員當然應該予以拒絕，而且警員也給王男機會打了電話，已經在法律允許的範圍內充分體諒、配合王男，確認王男拒絕配合逮捕後，才使用強制力，因此並未過當。

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