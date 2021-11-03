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    嘉縣消防局高健豪獲政院模範公務員 全國唯一獲獎消防員

    嘉義縣消防局第二大隊民雄分隊隊員高健豪獲行政院模範公務人員。（嘉義縣消防局提供）

    嘉義縣消防局第二大隊民雄分隊隊員高健豪獲行政院模範公務人員。（嘉義縣消防局提供）

    2021/11/03 19:34

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕110年行政院模範公務人員名單揭曉，嘉義縣消防局第二大隊民雄分隊隊員高健豪雀屏中選，還是為全國消防人員唯一獲獎者，實屬嘉義縣之光。

    高健豪投身消防15年，面對無數次的大型火災、重大車禍、房屋倒塌、山難救助、水域救溺、到院前救護勤務，亦參與過八八風災、0206地震、南亞大火等災害，發揮消防專業於基層耕耘且救人無數。

    108年1月27日及2月3日過年前夕接連2起深夜國道連環車禍，2起事故各有10名及5名輕重傷者，高健豪到達現場皆能快速確認傷亡情形，於第一時間給予急救，並現場調度資源適時妥善運用，使嚴重車禍事故能在短時間內得到合宜處置，將傷病患傷害降到最低。

    高健豪不僅在工作期間發揮所學，放假期間也熱心助人，107年10月25日放假期間，遇見路旁有民眾因車禍嚴重出血，下車協助將傷者止血，待救護車抵達後無縫接軌將傷者送醫救治。

    除此之外，高健豪於近幾年到院前無呼吸無脈搏救護勤務中，經施予急救恢復生命徵象患者已達9人次、救回寶貴人命。

    高健豪表示，消防不是個人，必須有賴團隊合作才能完成每一任務，從事消防這份工作使消防人員有個使命感，每當119電話響起時，代表著有民眾需要消防員伸出援手前往救援，雖沒有辦法選擇救災救護的場景，但大家都在每一個現場盡最大的努力，給予民眾最大的幫助，因為救的不是一個人，而是一個家庭。

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