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    暴力討債集團拒捕衝撞警車 雲警開5槍逮人

    雲林縣警察局破獲暴力討債集團。（讀者提供）

    雲林縣警察局破獲暴力討債集團。（讀者提供）

    2021/11/03 15:56

    〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣警察局1日緝捕以25歲李姓男子為首的暴力討債集團，李嫌不僅加速逃逸，還與同夥數度衝撞偵防車，警方連開5槍李男等人才束手就擒。警方昨、今兩天陸續將其他黨羽緝捕到案，偵訊後將李嫌等16人依組織犯罪、恐嚇、妨害自由、傷害等罪嫌移送法辦。

    雲林縣警察局刑警大隊副隊長林振順表示，具有毒品、詐欺前科的李嫌夥同10多名男女，共組討債集團，今年1月入侵被害人家中，毆打強押被害人至斗六市郊鐵皮屋，逼簽30萬元本票；4月懷疑被同夥出賣，把同夥從1家KTV押至郊外，用鋁棒痛毆；5月又不滿友人向他催討錢，與同夥將友人車輛砸毀。

    林振順指出，警方接獲舉報成立專案小組，並報請雲林地檢署檢察官林柏宇指揮偵辦，並動員100多名警力、兵分13路緝捕該集團成員，將集團16名成員陸續逮捕到案。

    警方說，拘捕李嫌時，李嫌不顧警方鳴笛圍車，衝撞警車後從斗六往古坑方向逃逸，過程還擦撞民眾機車，幸好機車騎士僅受擦傷，李嫌逃至古坑山區棄車叫同夥開車來接應，被警方攔截又衝撞警車，員警朝該車輪胎、車內開了5槍，才順利將李嫌等人逮捕，過程中坐在副駕駛座30多歲張姓嫌犯被流彈波及受傷，送醫治療已無大礙。

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    嫌犯駕駛白色車（右）衝撞警方偵防車（左）兩車都嚴重損壞。（記者林國賢攝）

    嫌犯駕駛白色車（右）衝撞警方偵防車（左）兩車都嚴重損壞。（記者林國賢攝）

    嫌犯車輛有明顯彈孔。（記者林國賢攝）

    嫌犯車輛有明顯彈孔。（記者林國賢攝）

    警方起出毒品、球棒等犯罪工具。（記者林國賢攝）

    警方起出毒品、球棒等犯罪工具。（記者林國賢攝）

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