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    拖帶作業一延再延！巴拿馬信燕輪擱淺吉貝海域 最快11/4抽油

    巴拿馬籍貨輪信燕輪拖帶作業一延再延，成為燙手山竽。（圖由澎湖縣政府提供）

    巴拿馬籍貨輪信燕輪拖帶作業一延再延，成為燙手山竽。（圖由澎湖縣政府提供）

    2021/11/03 13:46

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕10月17日擱淺在吉貝東北方五海浬的巴拿馬籍貨輪信燕輪，3次帶纜拖帶作業都宣告失敗後，在風浪推移下，已接近石滬群及下方珊瑚礁淺坪區，增加重油污染的危機。交通部航港局今日邀請各單位現場會勘，最快11月4日抽油。

    由於信燕輪貨輪上有重油130噸，滑油約1噸，雖然船東已將油管油艙封閉，但因船體下方出現裂痕，並逐漸向石滬群漂流，外界擔心不堪風浪及碰撞漏油，造成二次漏油危機。受到近日海上氣象不佳影響，海歴公司表示，抽油作業需延至11月4日開始進行，航港局希望在11月7日下午6時前完成抽油作業。

    航港局今日邀集各單位至現場檢視相關整備情況，要求抽油前檢視重點為接頭密合性、防污整備情形、測試作業及監控作業等，請中華海事檢定社及海歷公司現場提出具體說明。並請海保署協助安排船班，今日將存放於赤崁之防污資材，運至吉貝現場備便使用。並協調海歷公司提供貨櫃屋夜間照明設備，以利航港局前進指揮所運作。

    經交通部南部航務中心彙整相關單位應變相關費用，共計約7300萬元，請南部航務中心發函予船東，限期提供等值財務擔保，並完備送達程序。同時要求海歷公司執行各項應變作業，務必避開石滬文化遺產。至於船體移除評估作業，請中華海事檢定社協助即着手先行評估，俾利後續船體移除工作進行。

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