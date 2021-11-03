托嬰中心虐7童負責人名下另3間也違規 高市府勒令停辦1年、開罰3000
2021/11/03 11:53
〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市 鳳山某私立托嬰中心日前傳出虐童事件，有7名1歲幼兒遭受捏臉、打嘴巴等不當對待，市政府追查黃姓負責人家族名下共有2間托嬰中心及2間幼兒園，4間機構有3間有不當管教或設施設備不合乎規定等違規事由。今公布採停辦1年及裁罰3000元處置，並公佈負責人姓名及3間違規托嬰、托幼機構名稱。
鳳山區一家私立托嬰中心的2名教保員被查出對7名幼童有捏臉、拍背、拍屁股等不當對待，2名教保員事後離職，社會局查明屬實後，裁罰2名教保員各12萬元，依法命該托嬰中心停辦3個月。
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市府事後追查發現該托嬰中心黃姓負責人家族名下共有2間托嬰中心及2間幼兒園，其中大寮區的幼兒園也發生疑似不當管教情事，另一家幼兒園則有設施設備不合乎規定情形。
針對虐童的托嬰中心，社會局認為違規情節嚴重加重裁罰，從原本停辦3個月加重裁罰為停辦1年，並公告其名稱及負責人姓名，托嬰中心如拒不遵從或停辦期限屆滿未改善者，設立許可主管機關應廢止其設立許可。
另外黃姓負責人的大寮區幼兒園也發生疑似不當管教情事，教育局採停辦1年，另家設施設備不合乎規定的幼兒園則裁罰3000元，並公佈負責人姓名及機構名稱。教育局強調會協助輔導學生家長轉介其他機構。