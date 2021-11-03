失業留美名校博士縱火被訴殺人未遂 他嗆「不會燒死人」輕判5年半

有美國物理學博士學位的李姓男子（中）涉縱火罪，高院今判他5年6月，還押時大吼「我要上訴」。（記者楊國文攝）

2021/11/03 11:41

〔記者楊國文／台北報導〕擁有美國紐約州立大學物理學博士學位的李姓男子，前年7月因已失業一年多，且疑似與鄰居相處不睦，竟持噴槍、瓦斯罐等物，燒毀新北市板橋住處附近9輛機車，被依殺人未遂等罪起訴，一審依殺人未遂罪判刑6年，但高等法院審理認定李男無殺人犯意、縱火不等於要殺人，今改依「放火燒毀現供人使用的住宅未遂罪」判刑5年6月。可上訴。

李男今被提訊聆判，高院宣判時卻不時冷笑，並大吼「我要上訴」、「縱火不會燒死人」、「未燒到房屋」等話，還押途中還碎唸不止。

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李男（58歲）自小一路成績優異，自第一志願建中、國立成功大學畢業後，取得美國紐約州立大學物理學博士學位，曾在美國矽谷、我國竹科等地工作，並曾任教我國某私立大學。

據指出，李男2011年曾因與鄰居不睦縱火，警方並在其住處找到大批土製炸彈，但法院認為他受精神疾病影響，判決無罪，但須施以監護5年處分。

本案發生在去年7月31日凌晨，李男持預先購買的噴槍、瓦斯罐停在其新北市板橋住處一樓外的機車停放處點火燃繞，火勢一發不可收拾，共繞毀9輛機車，附近騎樓天花版、多處牆面亦遭燻黑，所幸附近返家住戶發現火勢，互相通報逃命，並打119報警到場，順利撲滅火勢，警方依監視器影像等事證，將李男逮捕，法院認定李男有再犯之虞，將他裁定羈押；檢方偵結後，以殺人未遂起訴李。

李男庭訊否認涉犯殺人未遂罪，辯稱前一天雖有購買噴槍和去漬油，但去瀆油是要去除掉家中油污，噴槍則是給媽媽點香用，他於7月30日晚上看完電視快12點就直接睡覺，堅稱監視器拍到的人不是他。

新北地院檢視監視器畫面、證人證詞、李男髮量略顯稀少及涉嫌縱火男子身穿深色上衣、黑色短褲和拖鞋等特徵，認定李男涉案無誤，此外，李男雖然曾因精神疾病發作縱火，但經鑑定結果李男犯案未受精神疾病影響，不符合減刑要件，其縱火犯行罔顧他人生命、身體安全，依殺人未遂罪判刑6年。李男不服判決，上訴高等法院。

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