桃警攻堅詐騙機房 嫌犯想13樓跳窗逃亡全被逮

桃園警方查獲詐騙集團成員（右3）送辦。（警方提供）

2021/11/03 11:38

〔記者周敏鴻／桃園報導〕胡姓男子涉嫌加入詐騙集團負責在桃園市一處社區大樓內租屋營運詐騙機房，指揮同夥假扮中國公安人員詐騙對岸民眾，估計不法所得逾百萬人民幣。桃園警分局接獲檢舉，2日與警察局保安警察大隊聯手破獲詐騙機房，過程中一名王姓詐騙集團成員還想要跳到窗外躲藏，被警方一把拉回後，連同其他5人都被依詐欺罪嫌送辦。

警方說，胡男8月起設立詐騙機房後，四處招募人手，負責假扮中國的公安人員，隨機打電話給對岸的民眾，以對方涉嫌司法案件、帳戶可能被凍結等理由，騙信民眾將帳戶內的存款提領給詐騙集團或轉帳到指定的人頭帳戶。

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詐騙集團騙信10多名對岸民眾，估計不法所得逾百萬人民幣，警方接獲檢舉後，組成專案小組監控多日，2日持搜索票收網，與保安警察大隊特殊警力聯手，破獲位於社區大樓13樓的詐騙機房，逮回胡男等5男1女送辦。其中王男聽到警方衝入時，還不顧危險，打算跳到窗外躲藏，警方及時發現，將身子已經探出窗外的王男一把拉回。

胡男等人對於涉案情節都避重就輕，其他5人甚至異口同聲地說「我剛上班，什麼都不了解」，警方已將他們依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦，也會持續追查詐騙集團上游成員。

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