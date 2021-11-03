想摸屁股被拒... 狂男追砍自助餐老闆 檢起訴建請從重量刑

李男（圖右）手持生魚片刀，當街追殺自助餐店老闆（圖左）。（資料照，記者翻攝）

2021/11/03 11:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李姓男子常到一家自助餐用餐，習慣摸56歲謝姓老闆或員工的屁股，老闆屢次規勸，卻惹惱李男，今年8月18日持生魚片刀追殺，將老闆殺成重傷。李男卻辯稱沒有殺人之意，只想傷害（教訓）對方，律師則辯稱李男精神異常，檢方認為他對答如流，還懂得躲避警察、避重就輕，無明顯精神異常症狀，且持刀沿街追殺，顯然是有致人於死之意，依殺人未遂起訴，並以犯後態度不佳等理由，聲明從重量刑。

起訴書指出，62歲李男於2016年觸犯傷害罪，判刑4月，2017年6月執行完畢出獄，他常摸屁股騷擾大里區自助餐店的謝姓老闆與員工，謝男多次委婉規勸，卻讓李男心生不滿，今年8月18日持生魚片刀到自助餐店，先砍謝男右手一刀，謝男從廚房後門逃離，李男持刀繼續追殺，還沿途高喊「XX娘，給你死」。

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謝男被追得疲憊，停下喘氣時，又被李男持刀猛刺，手腳與頸部被刺多刀，倒臥血泊昏迷，李男才騎機車逃逸，謝男身上有11處刀傷，最長為20公分，送醫急救撿回一命。

李男的律師說，李男當時精神異常，才會有上述行徑，李男則辯稱無殺人犯意，只是想傷害（教訓）謝男，檢方卻認為，李男持刀沿途追殺，顯示殺人犯意甚為堅定，不是單純的傷害，至於是否精神異常？檢方認為，謝男當時逃到山區，懂得躲避警方查緝，懂得清洗兇刀湮滅證據，到案後對答如流，卻又懂得避重就輕，無明顯精神異常症狀。

中檢認為，李男觸犯殺人未遂罪，且因細故而萌生殺人之意，視法律為無物，犯後態度不佳，猶飾詞避重就輕，毫無悔意，建請台中地方法院從重量刑。

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