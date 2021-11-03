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    台南運河夜漂女裸屍！警鑑識拍臉部相機「無法對焦」

    為了不影響運動的民眾，警方後來拉起封鎖線。（記者王捷攝）

    為了不影響運動的民眾，警方後來拉起封鎖線。（記者王捷攝）

    2021/11/03 06:21

    〔記者王捷／台南報導〕2日晚間警方接獲通報，台南運河裡的「模特兒」原來是一具女裸屍，附近又找不到她的交通工具與衣物，警方認為很離奇；鑑識警員抵達後，要拍攝屍體外觀，拍到屍體臉部相機卻「故障」，無論如何都按不下快門，直到警所警員找出幾天前劉姓女子的失蹤報案，通知住在郊區的劉女家屬認屍，相機才復原，今天警方得知劉女生前有感情糾紛，將繼續追查是否有可疑跡象。

    40多歲的劉女與家屬住在台南的郊區，但距離安平區並不會很遠，多天前突然失蹤，之後家屬就向郊區的分局報案；2日晚間一位民眾發現，運河畔浮著一具白蒼蒼的軀體，由於燈光昏暗加上稍微有些距離，一開始以為是「模特兒」，所以就把這件事告訴里長，里長認為不管是模特兒還是屍體，都必須要通知相關單位來確認。

    消防人員將劉女的屍體撈起來後，她全身一絲不掛，流有一點鼻血，她的右手有屍僵，但屍體膨脹並不明顯，警方初判沒有死亡多日的跡象，但困難的是，起初劉女身上並未有可辨識身分的物品，她的左手戴著一個裝飾手環，食指塗了指甲油，除此之外沒有任何蛛絲馬跡。

    警所的警員用臉部辨識系統試圖釐清劉女的身分，不過沒有成功，由於臉部辨識系統，是使用身分證上的照片做資料庫，可能是因為劉女身分證上的照片，是10多年前換證時拍的，距離她死亡前的模樣已有很大的落差，這在警方盤查實務上經常遇到，因此只能在找失蹤人口通報系統上碰運氣。

    鑑識人員則趁這個機會拍攝屍體的外觀，紀錄仔細檢查是否有外傷，不過當鑑識人員要拍攝屍體的臉部時，相機出現問題，無論如何都對不到焦，也按不下快門，用了手電筒協助對焦也沒用，直到警所警員找到一筆劉女的失蹤人口報案資料，認為劉女家距離安平不會太遠，又是最近失蹤，所以立刻通知劉女家屬所轄的警所幫忙。

    家屬從劉女的手環、外貌確認了身分，發出嗚咽悲鳴，警方研判，發現屍體時是退潮期間，表示屍體不是從出海口漂進運河的，落水處很可能就是在運河沿岸，但是沿著運河沿岸尋找，卻沒找到劉女的衣物跟交通工具，得知劉女生前曾有感情糾紛，目前正積極調查中。

    鑑識人員要拍攝屍體的外觀，確認屍體上是否有外傷，但是在拍攝臉部時，卻突然相機故障。（記者王捷攝）

    鑑識人員要拍攝屍體的外觀，確認屍體上是否有外傷，但是在拍攝臉部時，卻突然相機故障。（記者王捷攝）

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