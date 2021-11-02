獨家》高雄又傳疑似虐童！4歲童派出所大吼：妳不配當老師！

林姓老師疑似拿玩具槌敲打地鋪，要小孩子睡覺。（圖：詹母提供）

2021/11/02 21:43

〔記者洪臣宏、王榮祥／高雄報導〕高雄又傳疑似虐童案，1名4歲男童向保母透露被老師打，經查腰部挫傷，詹母前往幼兒園查看監視器，畫面中發現林姓老師午睡時間拿玩具槌「爆打」地舖，另有疑似不合常理行為，持驗傷單控告林女涉嫌傷害罪；這名4歲童在派出所看到老師，竟然情緒激動大吼：「妳為什麼要打我？妳不配當老師！」

仁武警分局澄觀派出所10月29日約談林姓老師，她否認打學生等指控，警方除了依法偵辦，也呈報檢察官、高市社會局、高市警局婦幼隊等相關單位進一步釐清。

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詹母表示，兒子10月29日放學回家後，跟保母訴說在學校被老師打，經檢查發現腰部有傷，下班後立即帶他到高雄長庚驗傷，診斷書上寫右臀部有5×5公分的挫傷，隨即轉往派出所報案，警方也通知林姓老師前來說明。

詹母看了10月29日上午11時20分至下午1時監視器畫面，直指有5個令人質疑「狀況」，包括林姓老師拿筆邊走邊罵逼近一個小孩，當筆要戳到眼睛的時候，快速把筆放下並丟在桌上；經過兒子時用手推他；用玩具槌擊打小孩身體旁邊的地舖，嚇小孩睡覺；孩子們睡午覺到一半的時候，以有同學在動為理由，把所有的孩子都叫起床圍到老師前面站著，老師坐在孩子前面吃她的便當，吃完才讓孩子們繼續睡覺；打玩具槌猛打躺在床上別的小男孩的頭部。

林姓老師事後曾透過LINE向詹母說明，她表示，由於男童午休時間不安靜，幾乎天天如此，因此要他安靜不要吵到別人，也曾試著睡在他身邊；針對被指控拿玩具槌爆打地鋪，林姓老師說「我有注意，我沒敲到他」。林在警方偵訊時，否認有虐童行為。

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4歲男童右臀挫傷。（圖：詹母提供）

林姓老師疑似拿玩具槌敲打地鋪，要孩童午休。（圖：詹母提供）

高雄長庚驗傷單。（圖：詹母提供）

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