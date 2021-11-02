石板暗藏百公斤K他命案 再有一名運毒犯被重判

3年前轟動兩岸的「石板暗藏百公斤K他命案」，士林地院上月底就另名運毒犯余世彰重判10年10月。（資料照）

2021/11/02 20:01

〔記者溫于德／台北報導〕3年前轟動兩岸的「石板暗藏百公斤K他命案」，負責簽收的酒店少爺高振殷被依共同運輸第三級毒品罪，判刑10年定讞。檢調再查出同夥男子余世彰持鑰匙開啟倉庫大門，士林地院上月28日另案判他10年10月徒刑；可上訴。

判決指，余世彰否認參與運毒，辯稱2018年5月23日回台後去找高男玩，接著被叫去陪同匯款及領貨，事前並不知道高男要領什麼東西。律師也說，其餘4名共犯就余是否知悉貨櫃內有毒品、毒品是否夾藏在石板材內、余回台目的是否為了接貨等細節，前後證述不一，且有矛盾之處，並無證據證明余參與運輸毒品。

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士院認為，鄭銘富、呂家緯、周正華、李春生等4名共犯因本案遭中國查獲並遭羈押，也在中國廈門海關緝私局警詢證稱，鄭因為不想在台灣接貨，李便安排高、余回台處理，但因高太年輕，所以讓余陪同，余領貨時確實知道高領取的是K他命。

士院指出，若只為單純接貨，何必開2台車前往再換車領貨，且周正華以人民幣月薪7000元請余世彰成立旺厚公司，再由鄭銘富的新宸公司委託不知情的華浩船務公司運送夾藏K他命的人造石板材貨櫃，再由同樣不知情的同盛公司辦理報關事宜，可見余男涉案程度甚深。

士院審酌余世彰年值盛壯，不思以正當途徑賺取錢財，竟貪圖報酬而運輸毒品，助長毒品跨國交易，嚴重危害我國邊境管制，影響我國整體社會秩序，且運輸、走私的K他命淨重達695.752公斤，純度82.60％，純質淨重達574.6912公斤，數量甚多，純度甚高，屬歷年罕見，一旦該批K他命流入市面，將對社會治安造成重大危害並戕害國人身心健康，另考量余男否認犯罪，依法重判。

另本案達695.752公斤的K他命，也是調查局航業調查處基隆站前緝毒組長徐宿良包庇對象之一，徐另案被控勾結毒梟盜賣毒品，與妻子李翠萍共同洗錢1.68億元的不法所得，夫妻被依貪污等罪起訴，全案現由桃園地院審理中。

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