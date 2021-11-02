新北公安團隊拆除樹林違建製毒工廠 屋主嘆「租不對人」

歹徒利用樹林工業區旁違建廠房製毒，公安小組派員到場拆除。（民眾提供）

2021/11/02 16:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公安稽查小組今天會同樹林警分局強制拆除味王街一處三層樓鐵皮違章建築物，警方指出，該棟違建曾於今年4月被查獲作為製造安非他命工廠，經公安稽查小組確認後，列入優先排定拆除目標，預計一週內拆除完畢，屋主沒想到廠房租人原本想賺租金，卻搞到房子被拆除，哀嘆「租不對人」。

警方是根據線報，發現有民眾在樹林利用工業區旁違建廠房製毒，於今年4月7日持法院核發搜索票，至味王街這處工廠執行搜索，一舉破獲以郭姓犯嫌為首的製毒工廠，現場查扣第三級毒品一粒眠4.17公斤、第四級毒品硝西泮梅錠57.73公斤、原料123.74公斤及製毒相關設備。

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警方事後調查發現，該棟建物為地主違法搭建3層樓鐵皮屋建築，並租給他人使用，郭嫌承租後違法製毒，經樹林警分局報請新北市公安稽查小組，由警察局、消防局、工務局及拆除大隊等機關到場同步實施稽查，經稽查後確認該鐵皮建築違建明確，列入優先排拆目標，今天由警察局、消防局、拆除大隊及樹林分局共同到場執行，拆除工期預計1週。

樹林分局表示不僅製毒工廠違法將會依法取締，連製毒工廠所使用的場所都會進行公安聯合稽查，如被發現是違建，就會強制拆除，斷絕藏匿犯罪的行為，呼籲民眾不要以身試法，以免租金還沒回本，連房子都沒了。

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公安小組與自來水台電人員配合強制拆除製毒違建廠房。（民眾提供）

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