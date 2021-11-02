3戰2勝猜拳決定「分工」 少年為5萬殺人未遂起訴

新北地檢署。（資料照）

2021/11/02 16:21

〔記者王定傳／新北報導〕葉姓少年被同為詐騙集團「車手」的范姓男子，懷疑其下手侵吞詐騙款項，竟花錢買兇殺人，請來莊姓男子並夥同林姓少年，以3戰2勝猜拳方式，決定誰拿刀、誰拿磚頭，趁范男在汽車內熟睡之際一起下手，被害者掙扎衝進超商獲救，新北地檢署日前依殺人未遂罪嫌起訴莊男及葉姓少年，今將為了5萬元報酬而犯案的林姓少年依殺人未遂罪嫌起訴。

檢警調查，范男因懷疑葉姓少年所雇用的下手侵吞詐欺款項，要求葉姓少年償還款項，還跑到葉姓少年家中詢問少年的祖母，是否能賣屋還錢。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，葉姓少年因此心生不滿，萌生殺意，3月14日先借用朋友身分租車並購買水果刀，再向范男佯稱已經借到錢可以還款，把對方騙往新北市樹林區大同山，原本計畫自己下手殺人，但因不敢下手，遂把被害者載下山。

檢方調查，隔日凌晨，葉男改稱要向林姓少年借款，並趁范男熟睡之際，告知林姓少年前因後果，計畫一起行凶，但2人不敢下手，後來又聯繫另1名友人幫助，但該名友人也不敢下手；葉少隨即詢問莊姓男子，「我想要做掉一個人，可不可以挺我？之後會包紅包給你」。

檢方調查，莊男同意後，3人討論決定范男熟睡時是下手最佳時機，葉男並告知莊男及林少，拿刀者可獲得10萬元報酬、協助者可獲得5萬元。3人敲定後，竟以3戰2勝猜拳方式，決定誰拿刀、誰拿磚頭，莊男最輸拿刀、葉姓少年拿磚頭、林姓少年則負責壓制；3人把車停靠路旁，趁范男在副駕駛座熟睡之際，由林姓少年從後方控制范男，莊男則從駕駛座持刀刺被害者，葉姓少年從駕駛座後方持磚塊狠砸被害者頭部，甚至出言「給他死」。

檢方調查，范男抵抗掙脫後下車把刀拔出，衝往超商求救，昏迷倒臥在店內，葉姓少年見狀請莊男、林姓少年將對話記錄刪除、逃得越遠越好，他則跑進超商假裝要救范男，正好遇見警方，因說詞怪異而被逮捕；被害者在送醫後撿回一命。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法