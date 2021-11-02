為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    3戰2勝猜拳決定「分工」 少年為5萬殺人未遂起訴

    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    2021/11/02 16:21

    〔記者王定傳／新北報導〕葉姓少年被同為詐騙集團「車手」的范姓男子，懷疑其下手侵吞詐騙款項，竟花錢買兇殺人，請來莊姓男子並夥同林姓少年，以3戰2勝猜拳方式，決定誰拿刀、誰拿磚頭，趁范男在汽車內熟睡之際一起下手，被害者掙扎衝進超商獲救，新北地檢署日前依殺人未遂罪嫌起訴莊男及葉姓少年，今將為了5萬元報酬而犯案的林姓少年依殺人未遂罪嫌起訴。

    檢警調查，范男因懷疑葉姓少年所雇用的下手侵吞詐欺款項，要求葉姓少年償還款項，還跑到葉姓少年家中詢問少年的祖母，是否能賣屋還錢。

    檢方調查，葉姓少年因此心生不滿，萌生殺意，3月14日先借用朋友身分租車並購買水果刀，再向范男佯稱已經借到錢可以還款，把對方騙往新北市樹林區大同山，原本計畫自己下手殺人，但因不敢下手，遂把被害者載下山。

    檢方調查，隔日凌晨，葉男改稱要向林姓少年借款，並趁范男熟睡之際，告知林姓少年前因後果，計畫一起行凶，但2人不敢下手，後來又聯繫另1名友人幫助，但該名友人也不敢下手；葉少隨即詢問莊姓男子，「我想要做掉一個人，可不可以挺我？之後會包紅包給你」。

    檢方調查，莊男同意後，3人討論決定范男熟睡時是下手最佳時機，葉男並告知莊男及林少，拿刀者可獲得10萬元報酬、協助者可獲得5萬元。3人敲定後，竟以3戰2勝猜拳方式，決定誰拿刀、誰拿磚頭，莊男最輸拿刀、葉姓少年拿磚頭、林姓少年則負責壓制；3人把車停靠路旁，趁范男在副駕駛座熟睡之際，由林姓少年從後方控制范男，莊男則從駕駛座持刀刺被害者，葉姓少年從駕駛座後方持磚塊狠砸被害者頭部，甚至出言「給他死」。

    檢方調查，范男抵抗掙脫後下車把刀拔出，衝往超商求救，昏迷倒臥在店內，葉姓少年見狀請莊男、林姓少年將對話記錄刪除、逃得越遠越好，他則跑進超商假裝要救范男，正好遇見警方，因說詞怪異而被逮捕；被害者在送醫後撿回一命。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    詐團「黑吃黑」搶奪40萬贓款 少年車手遭槍擊又被打怒報案
    2021/11/01 20:24

    詐團「黑吃黑」搶奪40萬贓款 少年車手遭槍擊又被打怒報案
    詐團要求60萬放捷運站口 被害人報警將計就計逮2車手
    2021/10/08 10:34

    詐團要求60萬放捷運站口 被害人報警將計就計逮2車手

    兩周創下千人減重奇蹟好評達95%
    人頭兼車手竟敢「打人喊救命」 反倒自投羅網
    2021/10/01 09:35

    人頭兼車手竟敢「打人喊救命」 反倒自投羅網
    30歲工廠小老闆 慘遭欠費洗錢詐騙250萬元
    2021/09/29 18:54

    30歲工廠小老闆 慘遭欠費洗錢詐騙250萬元

    到自由五倍券專區 看新聞抽林口亞昕喜來登住宿券
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播