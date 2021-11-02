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    首頁　>　社會

    消防署長回娘家 補助澎縣2輛水箱消防車

    內政部消防署補助澎湖縣政府2輛水箱消防車，由署長蕭煥章〈左二〉將車鑰匙交給澎湖縣長賴峰偉〈左三〉。（記者劉禹慶攝）

    內政部消防署補助澎湖縣政府2輛水箱消防車，由署長蕭煥章〈左二〉將車鑰匙交給澎湖縣長賴峰偉〈左三〉。（記者劉禹慶攝）

    2021/11/02 14:03

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕內政部消防署長蕭煥章，曾任澎湖縣政府警察局消防隊副隊長，今日回娘家補助澎湖縣政府消防局水箱消防車2輛，澎湖縣長賴峰偉、正副議長劉陳昭玲、陳雙全等貴賓都出席交車典禮，並希望消防署針對澎湖海上救難多補助經費。

    澎湖縣目前現有各式消防車26輛，經消防局近年極力爭取經費汰換下，目前僅剩4輛消防車尚未完成汰換，此次消防署全額補助1397萬5千元汰購置2輛水箱消防車。今日舉行水箱消防車交車典禮，由消防署長蕭煥章回娘家主持。

    另消防局於車輛規格規劃設計時，特別針對轄區特性及災害類型，配置符合實務運用的裝備，例如裝設在執行海難搜救或搜溺勤務時，可吊掛救生艇之舉重吊桿；配置在觀光旺季執行車禍救助案件時，可迅速破壞車體將傷患救出之大型電動壞器材組；購置可用於狹小巷道火災，延伸水線使用之移動式幫浦。

    交車典禮由蕭煥章將象徵新車之消防車鑰致贈給縣長賴峰偉，賴峰偉也回贈消防車模型，象徵中央挹注地方資源，共同守護縣民安全。議長劉陳昭玲則致贈澎湖文石印章，象徵基石永固，同時正副議長都向署長建言，考量澎湖四面環海地理特性，多補助海上救難利器，加強海域救生功能；縣長賴峰偉則為打火弟兄請命，希望消防署補助經費修繕消防人員宿舍。

    澎湖縣政府消防局26輛消防車，剩下4輛未汰換，現又增加2輛新水箱消防車。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府消防局26輛消防車，剩下4輛未汰換，現又增加2輛新水箱消防車。（記者劉禹慶攝）

    消防署因應澎湖地理特性，補助添購破壞工具及水上救難等利器。（記者劉禹慶攝）

    消防署因應澎湖地理特性，補助添購破壞工具及水上救難等利器。（記者劉禹慶攝）

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