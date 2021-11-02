女兒捲入毒品疑案 南投縣議員史雪燕首度質詢問垃圾

南投縣議員史雪燕2日首度質詢，關切縣內名間鄉遭亂倒垃圾問題。（記者張協昇攝）

2021/11/02 13:28

〔記者張協昇／南投報導〕 南投縣新住民議員史雪燕女兒捲入毒品疑案，史雪燕已偕女兒召開記者會否認女兒販毒，2日上午議會進行縣政總質詢，史雪燕遞補上議員後首度質詢，關切縣內名間鄉遭亂倒垃圾及新住民權益問題，質詢時語氣平和，表現穩健，不受女兒事件影響，質詢後向媒體表示女兒事情已交由司法處理，有進一步結果會再對外說明，謝謝大家關心!

史雪燕質詢時指出，縣內名間鄉萬丹村今年8月11日村民出入交通要道遭棄置垃圾，警方巳查獲偷倒者送辦，檢察官事後也已裁示無證據保全必要，但縣府卻拖了52天才清除垃圾，對村民相當不便，希望縣府未來改善。

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惟南投縣不分藍綠議員，近日在縣政總質詢時均關切毒品入侵校園問題，王彩雲議員今質詢時即指出，吸毒、販毒及毒品侵入校園問題嚴重，一旦染上毒癮幾乎無藥可醫，造成社會不安，她每次議會開議時都會請警方重視此問題，希望警方加強查緝毒品。

賴燕雪議員1日質詢時也指出，縣內某國中校園內日前竟然撿到毒品，可見校園毒品氾濫，不知縣府教育處有無掌握此事。

縣府教育處長陸正威說，某國中校園撿到的毒品，經查係3學生經過時掉落，並坦承在校外撿到，但3人均無吸食毒品反應，也報請警方依法移送少年法庭處理。

警察局長黃永志表示，警方已加強與學校及少輔會橫向聯繫，並加強網路巡邏緝毒；警察局少年隊長鄒政達說，南投縣警方近5年來查獲82件學生涉及毒品案，今年移送6件青少年涉及毒品案件中，有1件涉案人是學生。

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