高雄女童疑遭虐死案 保母疑被5度私刑取供影片曝光

男子出手毆打保母頭部。（圖：截自YouTube影片）

2021/11/02 12:35

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄刺青師彫博11個月大的女兒送到保母家第2天就不幸身亡，檢方正偵查是否涉及虐童。一段7分鐘多監視影像今天曝光，點名刺青師等4名男子私刑取供，保母5度被施暴，其中還被呼巴掌、腳踹倒地。仁武分局表示，早已掌握該段影片，考量家屬治喪期間，避免造成雙方激化對立，家屬治喪完成後會依法偵辦。

該段影片用女童名字，以「1101015知名刺青師蔡博翰&正義哥四個大男人毆打媬姆強行逼供（逼供承認虐嬰）私下動用私刑影片全都錄」為題po上網路，從拍攝角度研判，應在蔡姓保母住家停車間拍攝。

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畫面中可見4名男子身影，其中一名男子講沒幾句話，就用手毆打保母頭部，隨後2人比手畫腳，期間同一名男子又對保母呼巴掌或出腳猛踹，2度將保母擊倒在地。

刺青師彫博女兒送到53歲蔡姓保母家，才2天就因頭部重創送醫急救，10月15日宣告不治，當天深夜就發生10餘名男女到保母住家撒冥紙、丟雞蛋，警方一度對空鳴槍制止，並將一干人帶回偵辦，如今疑似私刑影片曝光，警方也擔心再掀波瀾。

網友對該段影片反應兩極，有人認為應該交由法律釐清真相，不該使用暴力，更多人不捨小小生命逝去，對其家人悲痛感同身受，有人說「打這麼幾下，不算私刑」。

仁武分局指出，針對灑冥紙私刑正義，已偵辧在案；而疑似私刑部分，蔡姓保母目前並未提告，但保留法律追訴權，警方強調，任何不法絕對不會寬貸。

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蔡姓保母被擊倒在地。（圖：截自YouTube影片）

男子用腳猛踹保母。（圖：截自YouTube影片）

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