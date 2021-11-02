扯！家族歡聚 色姐夫在連襟身旁性侵小姨子

情境圖

2021/11/02 10:14

〔記者王定傳／新北報導〕44歲男子阿明是小玲（均為化名）的姐夫，去年4月間，他竟趁家人歡聚酒醉之際，闖進小玲房間，不顧小玲丈夫因酒醉睡在旁邊，性侵小玲得逞，小玲則誤以為是丈夫求歡而未拒絕，事後驚覺怪異報警處理，新北地院審理後依乘機性交罪，判處阿明4年徒刑，可上訴。

檢警調查，去年4月2日，小玲與姐姐等親友約定回母親的住處團聚，晚間6時許

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開始，眾人開始用餐、唱歌及喝酒，小玲及姐姐都有酒意，當晚11時許，小玲的丈夫更因酒醉而由小玲攙扶回房先休息。

聚餐結束後親友紛紛離去，僅小玲與姐姐兩家人留宿，並各自回房休息，怎料，阿明竟於隔日凌晨1時許，趁小玲丈夫酒醉不醒，且小玲酒後熟睡之際，闖進小玲房間，不顧小玲丈夫就在旁邊，先是親吻小玲嘴唇及胸部等部位，小玲驚醒但誤以為是丈夫求歡回以：「要做回家再做」，小明未回應繼續性侵得逞。

小玲清醒後發現外褲遭脫掉，詢問丈夫：「你都醉了，怎可能能做？」其夫回以不可能，小玲驚覺怪異，懷疑遭阿明性侵並傳訊質問，阿明則道歉說：「對不起、是我的不對、我會自我反省」等語；小玲報案後，檢方依詐術性交罪嫌起訴阿明。

審理時，阿明辯稱當晚只有跟妻子發生性行為，並未性侵小玲，他的妻子也力挺說：「阿明對於沒做的事情，為何要跟人家道歉」；合議庭依被害者及其丈夫證詞及阿明傳訊道歉反應，以及床單送驗確認有阿明的精液並混有小玲的DNA等證據，判定確有此事。

但合議庭認為，阿明所為與詐術性交罪構成要件不同，因為阿明當時沒有使用詐術，且小玲始終知道她的丈夫是誰，而沒有誤信她與阿明之間有夫妻關係，因此依乘機性交罪論處。

合議庭斥責阿明犯罪手段惡劣，嚴重違背善良風俗，對社會產生負面影響，且始終否認犯行，毫無悔意，亦未與被害者和解，犯後態度不佳，耗費司法資源，判刑4年，可上訴。

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