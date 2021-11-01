台中梧棲路樹凌晨被腰斬 警方追查涉案人員
2021/11/01 17:10
〔記者歐素美／台中報導〕台中市梧棲區大智路與四維東路口的路樹，遭人砍伐！梧棲區頂寮里長鐘金水表示，海線東北季風大，樹木生長不易，被砍伐的樹都約有2、30年樹齡，十分可惜。清水分局梧棲分駐所所長劉凱萍表示，警方接報案調閱路口監視器，發現有1名男子於10月31日凌晨1點多，騎機車到場砍樹，目前已鎖定嫌犯追查。
「蓄意破壞；公德心何在」！梧棲區頂寮里長鐘金水表示，接獲居民電話告知，位於梧棲區大智路及四維東路口的多棵路樹遭人惡意砍伐，立即向警方報案，建設局海線工務大隊隨即派承包商整理被砍伐的路樹，以免危及往來行車安全。
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鐘金水表示，海線東北季風大，樹木生長不易，被砍伐的樹木樹圍約有30公分，都是2、30年的樹木，尤其被砍的路樹就位在公車站牌旁，日後學生或民眾等公車就沒有樹蔭可遮陽，十分可惜。
清水分局梧棲分駐所所長劉凱萍表示，警方接獲報案後即調閱路口監視器，發現有1名男子於10月31日凌晨1點多，騎機車到場拿出工具砍樹，現場共有1棵路樹被腰斬、1棵則被砍了一半，警方初步研判，可能是路樹擋住廣告招牌，附近店家才砍樹，目前已鎖定可疑嫌犯追查中，將依法究辦。