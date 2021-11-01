竹市托嬰中心傳虐嬰案件 市府介入調查

家長指控從即時影像看到托嬰中心老師拉扯兒子後，當天下午就接兒子回家，回家時發現卻兒子背部有一大塊瘀青。（圖擷取自臉書社團「爆料公社（官方專屬粉專）」）

2021/11/01 09:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有家長在臉書發文表示，她才送1歲的兒子去新竹市某托嬰中心8天，兒子身上就出現瘀青和抓痕，晚上也常常驚醒哭鬧，在托嬰中心吃不飽。家長透過即時影像看到托嬰中心的老師拉扯孩子，還讓她兒子跌坐在地，憤而提告。

新竹市政府社會處於9月22收到該家長通報後，立即前往該托嬰中心稽查啟動調查程序，也第一時間完成調閱留存該托嬰中心收托期間的所有監視器畫面，並請業者針對受傷事件，提供完整說明，也持續對該托嬰中心進行稽查、輔導。家長也對托育中心提告傷害，已由新竹市警察局移送新竹地檢署偵辦。

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市府表示，已由社工陪伴家長與托嬰中心進行溝通及了解照顧情形，同時也持續關心孩子及家長，並提供法律等相關社福資源。目前已預訂召開專案會議時間，邀集專家學者共同釐清托嬰中心是否有照顧不當的情形。如情況屬實，將依兒童及少年福利與權益保障法，對托育人員或托嬰中心裁罰，並可依規取消該中心準公共化資格。

有家長在臉書社團「爆料公社（官方專屬粉專）」發文表示，她9月8日開始，將1歲的兒子送往新竹市某托嬰中心，第3天發現兒子腋下出現紅色抓痕，腳也有瘀青。隔天一早問老師，對方卻推說是因家長沒有幫兒子剪指甲。

接下來幾天家長在接送兒子時，兒子都哭鬧不安，且露出害怕的樣子，原本兒子睡覺都很安穩，但送去托嬰中心後，兒子晚上睡覺開始不停驚醒哭鬧。因此她開始注意托嬰中心的即時影像。9月17日早上，她從即時影像看到2名老師輪流拉扯兒子，最後把他拉到跌坐到地上，沒多久另名老師強迫兒子戴口罩，兒子不停扭動跟掙扎，表情也很痛苦。

家長當天下午就接兒子回家，發現額頭跟背部都有一大塊瘀青，老師還說兒子不適應，所以都不吃。家長認為是托嬰中心沒讓兒子常喝水或牛奶，回家後尿片都是乾的，且尿很黃。才去一週體重就從10公斤瞬間掉到9.1公斤。

後來只要家裡的房門或是浴室門關上，兒子就會崩潰大哭，然後拚命拍打門，洗澡沖水時也會很恐懼，甚至蹲在地上害怕的哭叫。家長憤怒地說，才去8天，兒子頭上和身上就都是瘀青，問老師也只會得到敷衍的答案。

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家長指控將1歲的兒子送往新竹市某托嬰中心，沒第3天就發現兒子腋下出現紅色抓痕。（圖擷取自臉書社團「爆料公社（官方專屬粉專）」）

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