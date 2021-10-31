擁槍男被圍捕開槍輕生 驗血有毒品反應器捐不成

案發現場。（記者歐素美翻攝）

2021/10/31 23:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕39歲戴姓男子擁有改造槍枝，昨晚遭警方圍捕，竟持槍自轟，送中山醫學大學附設醫院急救，但近距離槍傷造成腦部受傷嚴重，恐瀕臨腦死，今天傳出將器官捐贈，醫院也啟動器捐流程，不過台中地檢署檢察官陳振義前往進行器捐作業時，發現戴男經醫院抽血檢驗仍有毒品反應，故不同意器捐，僅宣告死亡。

戴男昨晚遭警方圍捕時持槍自戕，子彈貫穿頭部，傷勢嚴重但仍有微弱心跳、血壓，送醫到院時瞳孔放大，醫院積極搶救及手術，但頭部創傷十分嚴重、腦部已嚴重受損，評估可能瀕臨腦死。

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戴男家屬決定為戴男器捐，「這是能為他做的最後一件事，能幫助到更多人！」，院方已啟動12小時器捐觀察流程，將安排腦死判定，確認腦幹已無功能，將進行器官捐贈，不過進行器捐流程時，由於戴男經醫院抽血檢驗仍有毒品反應，檢察官不同意器捐，僅宣告死亡。

戴男子擁有改造槍枝，清水分局昨晚深到其台中市南區住處圍捕，被戴男發現，在套房陽台與警方僵持，要求警方給他20分鐘收拾東西，約30、40分鐘後房內竟傳出槍響，警方隨即攻堅進入屋內，發現戴男頭部中槍送醫，戴男房內發現留有遺書，信中只表示對不起媽媽等。

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