悲痛的巧合！77歲翁失聯 竟與2天後10多公里外墜橋男同日同地尋獲

屏東縣消防局動員的搜救人員今天在高屏溪發現28日從高屏大橋墜橋的蘇姓男子後，又在約100公尺外的河床上（見圖）發現26日在萬丹鄉失聯的李姓老翁遺體。（屏東縣消防局提供）

2021/10/31 17:30

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉77歲李姓老翁26日騎機車出門後失去音訊，30歲屏東蘇姓男子28日從高屏大橋跳橋後失蹤，2個人出事地點一南一北相差10多公里，且毫無地緣及其他關聯，遺體竟在今天（31日）同一時間、相同地點尋獲，這巧合令人痛心又不可思議，讓搜救人員感覺到冥冥之中似乎有股力量在牽引，引起地方議論。

30歲蘇男28日晚上7時許獨自騎車到高屏大橋上縱身而下後便不見人影，屏東縣消防局據報出動員人力在橋下及高屏溪下游來回搜尋多日仍一無所獲，直到今天上午10點左右，才被空拍機拍下在萬丹與新園之間河床上有具男屍，經確認身分為跳橋失蹤的蘇男。

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當搜救人員到場處理時，距離蘇男約100公尺處的河灘地，又發現一具男屍，竟是26日騎機車出門後便遍尋不著的萬丹鄉77歲李姓老翁，蘇、李2人在不同時間及地點失聯，卻在同時在同一地點尋獲，讓搜救人員感到不可思議。

最引起地方議論的是，李翁將機車停在河堤，為何為獨自走向河床，仍無法找到合理結識，2者間有無關聯，仍待檢警進一步調查。

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屏東縣消防局搜救人員今天上午10點左右，透過空拍機發現萬丹與新園之間河床上有具男屍，經確認身分為跳橋失蹤的蘇男。（屏東縣消防局提供）

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