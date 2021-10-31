盜採稀有「北投石」 賊還自備探輻射探測器

「北投石」是稀有放射性溫泉礦物，含有微量鐳元素，全球除了北投溫泉外，僅在日本秋田縣玉川溫泉被發現。（記者鄭景議翻攝）

2021/10/31 14:04

〔記者鄭景議／台北報導〕60歲的陳姓男子過去就曾因盜採北投區特有的礦物「北投石」，被逮捕起訴，不料他不知悔改，前天上午再度犯案，民眾在北投區光明路旁木棧橋發現陳男形跡可疑，報警後警方趕到，除了當場起出約8.8公斤遭盜採的北投石外，還發現陳男自備探輻射探測器，訊後依竊盜、文化資產保護法移送法辦。

警方表示，前天上午8點45分，有民眾報案稱行經北投區光明路旁木棧橋時，發現有一男子看起來不像施工人員，卻正在溪床挖掘石頭，行跡十分可疑；警方到場發現該名男子，立即當場喝斥停止動作。

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男子沿著溪床爬上岸後，警方當場將他逮捕，並從他身上起出含有放射性溫泉元素成分「鐳」的北投石約8.8公斤（市價待估）、犯案所用的鐵橇2支、探照頭燈1頂及探輻射探測器1臺。

據了解，陳過去就因為盜採25.9公斤市值約129萬元北投石被警逮捕，士林地檢署27日才依加重竊盜、文化資產保護法2罪提起公訴，陳卻因為吸毒缺錢花用，馬上再犯。

「北投石」是稀有放射性溫泉礦物，含有微量鐳元素，全球除了北投溫泉外，僅在日本秋田縣玉川溫泉被發現，是日本文務省指定為「特別天然記念物」，台灣則是指定為「自然文化景觀」。

市府公園路燈管理處指出，在北投石自然保留區範圍內，均禁止一般民眾任意開鑿竊取，違反「文化資產保存法」可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新臺幣50萬元以上、2千萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。

陳男自備探輻射探測器。（記者鄭景議翻攝）

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