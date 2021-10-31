中警萬聖節cosplay台版「魷魚遊戲」 民眾驚呼回頭率超高

有騎士看到佩戴該款口罩女警，還特地放慢速度仔細端詳。（記者許國楨翻攝）

2021/10/31 12:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第四分局春社派出所轄內有望高寮、彩虹眷村等知名觀光景點，每逢週末假日均是民眾朝聖首選，趁著今天是萬聖節，該所也突發奇想，仿照韓國當紅「魷魚遊戲」裡洗腦的經典符號，網購造型口罩戴上，全員動起來Cosplay在執勤時宣導治安、交通安全，果然回頭率超高，成功抓住民眾的目光！

韓劇「魷魚遊戲」當紅，劇中名片及工作人員面罩上的圓形、三角形、正方形符號，除令人印象深刻也相當洗腦，該所有同仁為此發想，可以利用此次萬聖節，Cosplay（角色扮演）魷魚遊戲中的角色，除符合節慶氣氛也吸引民眾目光，趁機宣傳治安、交安的觀念。

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經討論後達成共識，就在網路購買有該劇中經典圓形、三角形、正方形符號的造型口罩，這兩天執勤員警除身著制服、全副武裝外，臉上佩戴印有洗腦口罩前往轄區知名景點、重要路口交時，格外吸睛，民眾回頭率超高，有的要求合照，還會詢問那裡買的，是不是訂製的，員警則趁機交通、治安宣導，成功抓住眼球。

還有往來經過騎士看到佩戴該款口罩女警，還特地放慢速度駐足仔細端詳，驚呼：「波麗士真幽默，不敢闖紅燈了！」員警藉此向民眾宣導「切勿酒後駕車」、「勿競速行駛」，平安回家才是最後贏家。

另同仁也將值勤時戴造型口罩的相片，配上「勿競速行駛，平安回家才是最大贏家」、「不給糖就搗蛋，趕吸毒就完蛋」等標語後製成哏圖，放在臉書粉絲團上，增加曝光，加強宣導效果。

所長邱柏昌也打趣說，「魷魚遊戲」中負責維護秩序的工作人員可以開槍，但維護治安的警察不能隨便開槍，但可以開單，籲民眾遵守交通規則，為自己也為別人。

台中市第四分局春社所網購經典圓形、三角形、正方形符號的造型口罩。（記者許國楨翻攝）

員警除全副武裝，臉上的造型口罩格外吸睛。（記者許國楨翻攝）

員警也將值勤時戴造型口罩的相片，配上標語後製成哏圖，加強宣導效果。（記者許國楨翻攝）

員警也將值勤時戴造型口罩的相片，配上標語後製成哏圖，加強宣導效果。（記者許國楨翻攝）

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