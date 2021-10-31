竊賊順手牽羊得逞5萬 7小時便遭龜山警逮獲

龜山所將曾嫌逮捕到案。（記者陳恩惠翻攝）

2021/10/31 11:57

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃市廖姓女子午後將車停在龜山區萬壽路二段某家夾娃娃機店鋪前搬貨時，42歲曾姓男子步行途經，發現有機可趁，竟自行打開車門將車內錢財搜刮一空後離去，廖女直到搬完貨才驚覺車內財物遭竊，不僅向警方報案，也在地方社區粉專po網協尋；龜山警分局受理後積極查緝，由竊賊駕駛的租賃車確認曾嫌身分，當晚發現他出現在萬壽路二段附近，展開攔截圍捕，以優勢警力順利將他逮捕到案；警訊後依竊盜罪函送法辦。

龜山分局說，由於曾姓慣竊在雙北、新竹等地以同樣手法犯下多起案件，他落網的消息讓台北、新北、新竹等地警分局得知消息，紛紛趕到派出所一起「清理」曾嫌在各個轄區所犯的順手牽羊的竊盜案。

請繼續往下閱讀...

龜山警方說，29歲廖姓女子29日下午4點20分將車輛停放在龜山區萬壽路二段某間夾娃娃機店前，並將欲補機台的貨物搬至店內，為便於搬東西，車門大開未上鎖，42歲曾嫌正巧徒步經過，發現四下無人，竟順手牽羊竊取車內財物；廖女直到找錢包時才發現不見，趕緊調閱店內監視器，立刻向龜山派出所報案損失近5萬元，親友同時也將影像放在龜山地區的社群網站希望網友協助找人。

警方說，龜山所調閱沿線商家監視器掌握歹徒使用租賃車輛也查出曾嫌身分，29日當晚11點發現，曾嫌一度出沒在龜山區茶磚路一帶，動員8名警力騎機車四處搜尋，果然在龜山區萬壽路二段486號前（往桃園方向）攔查曾嫌人車，曾嫌一度想跑，支援警力陸續趕到將控制現場，將曾嫌帶回派出所調查，警訊中坦承竊盜錢財辯稱只有得手幾千元，花得也所剩無幾。

曾嫌趁機行竊。（記者陳恩惠翻攝）

廖女的親友將事件po網協尋。（圖截自「龜山生活通」粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法