擁槍男被圍捕開槍輕生搶救中 警：販毒假釋研判被關怕了

戴男目前仍急救中。（記者歐素美翻攝）

2021/10/31 10:21

〔記者歐素美／台中報導〕39歲戴姓男子擁有改造槍枝，清水分局昨晚到其台中市南區住處圍捕，他鎖住大門回話說給他時間收拾東西。警方等候期間，突然聽到一聲槍響，破門而入，戴嫌已倒臥血泊中，目前還在中山醫院搶救中，由於戴男之前因販毒被關，才假釋近2年，警方在其住處也未發現毒品，只發現改造槍枝及子彈等，對戴男為何想不開自戕，也深覺不可思議，由於戴男之前因為販毒已被關了10年，研判可能是被關怕了，警方表示，戴男若再被抓，刑期應10年以上。

台中市警察局清水分局昨晚跨區到台中市南區圍捕戴男，戴男要求警方給時間收拾東西，不料，約30、40分鐘後，房內卻傳出槍聲，男子頭部中槍被送往中山醫院，目前仍在搶救中。

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警方表示，戴男（39歲）因為持槍遭警方追緝，下午查獲租屋處在南區興大路，晚上8時半左右前往現場圍捕，被戴男發現，戴男在套房陽台與警方僵持，戴男要求警方給他20分鐘收拾東西，警方原以為戴男可能只是要藏毒品，不料，約30、40分鐘後房內竟傳出槍響，警方隨即攻堅進入屋內，發現戴男頭部中槍，因還有氣息，即通知救護車，將他往中山醫院開刀急救。

警方事後在房內發現戴男留有遺書，信中只表示對不起媽媽等，並未提到案情，現場並查獲1把改造手槍、13顆子彈、1枚彈殼、2個彈匣。因房內只有戴男1人，對於戴男開槍動機及槍枝來源，警方表示有待進一步調查。

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