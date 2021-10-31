南投2住商混合大樓列管 加強消防安檢及火災搶救演練

南投副縣長陳正昇（右）及消防局長林聰吉（中），率隊針對縣內住商混合大樓進行消防設施安檢。（南投縣政府提供）

2021/10/31 07:50

〔記者張協昇／南投報導〕鑒於高雄城中城住商混合大樓發生嚴重火災，造成64人死亡，南投縣議員關心縣內是否有類似潛藏危險的住商混合大樓，南投縣消防局則表示，縣內目前有兩棟列管住商混合大樓，均位於草屯，已加強消防安檢並進行火災搶救演練，對於不符合規定缺失事項，當場開立限期改善通知單，要求改善，另有1棟大樓沒有管委會，消防安檢不合格，也已要求限期改善，若未改善即對住戶開罰。

高雄城中城住商混合大樓重大火災，引起社會高度關注，議員陳翰立及葉仁創等人在議會質詢時關切縣內是否有未設管委會大樓及類似城中城這種潛藏危險性的住商混合大樓，並希望縣府對於住商混合大樓的定義能擴大解釋，如果有些大樓未符合列管條件卻仍有住商混住情形，也要加強安檢，避免憾事發生。

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南投縣消防局則表示，目前南投縣依中央規範，列管兩棟住商混合大樓，均位於草屯，包括1樓有KTV等營業場所，樓上為住家等，近日均已加強消防安檢，逐項調查消防安全設備及公安相關問題，並發現其中一棟有避難平台與逃生通道堆積雜物及尚未規劃火災逃生避難流程等缺失，當場依法開立限期改善通知單，要求改善，也進行火災搶救演練。

另縣內也有1樓大樓目前有12戶住戶，卻沒有設管委會，消防安檢也不合格，已要求限期改善，若未開善，將對住戶逐一開罰。

南投縣消防局人員針對縣內住商混合大樓商家加強消防安檢。（南投縣政府提供）

南投縣消防人員全副武裝，針對住商混合大樓進行救災演練。（南投縣政府提供）

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