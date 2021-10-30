10/30 今彩539頭獎開出3注！800萬獎落新北、彰化、雲林

今晚（10月30日）開獎的第110000260期今彩539，頭獎開出3注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2021/10/30 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月30日）開獎的第110000260期今彩539，頭獎開出3注，分別由新北市三峽區民生街108號1樓的「崇傳興業社」、彰化縣芬園鄉彰南路四段62號的「億園商行」及雲林縣斗六市忠孝里中華路217之1號1樓的「財鑫彩券行」開出；第110000260期雙贏彩，頭獎摃龜。

第110000260期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、06、07、09、11、12、13、15、20、22」，頭獎摃龜；貳獎共31注中獎，每注可得10萬元；參獎共123注中獎，每注可得500元；肆獎共1605注中獎，每注可得100元。

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第110000260期今彩539中獎號碼為「17、26、27、33、34」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共160注中獎，每注可得2萬元；參獎共6332注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2260注中獎，每注可得50元。

第110000260期39樂合彩中獎號碼為「17、26、27、33、34」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共234注中獎，每注可得1萬1250元；二合共10739注中獎，每注可得1125元。

第110000260期3星彩中獎號碼為「631」，正彩共12注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000260期4星彩中獎號碼為「0759」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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