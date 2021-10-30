詐騙還羞辱喊「搞死人」 台中警成功阻匯款8萬

張男於匯款前向警方求助。（記者何宗翰翻攝）

2021/10/30 13:07

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市一名張姓男子接到推銷貸款簡訊，因剛好需要資金，不疑有他按照指示操作，結果反而被詐騙集團以解除凍結貸款為由，要求匯款8萬元，詐騙集團見他上當，還用「搞死人、氣死」等話語羞辱，讓他慌張無助向警方諮詢，員警立刻確認他遭詐騙，及時阻止匯款。

烏日警分局龍井分駐所28日下午1點接獲報案，張男向警方表示，17日接到推銷貸款簡訊，他點擊簡訊連結至貸款網站，依程序填寫相關資料，想申請69萬元小額貸款，網站卻以他輸入錯誤的銀行帳號為由，稱貸款核貸資金遭系統凍結，要求他傳送相關銀行存簿與身分證等個資照片。

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張男說，後續對方以解除凍結貸款資金為由，要求他匯款繳納8萬元的保證金來解除凍結資金，並持續傳送相關訊息，表示「不配合匯款無法達成協商，將透過法律訴訟處理」等語來施加壓力，還反覆說被他「氣死」，讓他在準備匯款前因慌張無助，向警方諮詢相關程序。

經警方查證，確認借貸簡訊、網站與通訊軟體客服人員皆為詐騙集團所設置，及時阻止張男匯款。

警方呼籲，民眾如有借款需求請循正規金融機構申辦，才能安心借款且有國家金融法規的保護，切勿尋求不明借貸廣告、簡訊、網站借款，以免借款不成又遭詐騙；並且千萬切勿在不明網站、通訊軟體拍照留取相關個人資料訊息，以免遭詐騙集團或不法人士來非法利用。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙集團以貸款核貸資金遭系統凍結為由，對張男施壓要求匯款解決。（記者何宗翰翻攝）

詐騙集團見他上當，還用「搞死人、氣死」等話語羞辱。（記者何宗翰翻攝）

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